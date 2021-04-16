Ocon: ‘’Perez kazası, talihsiz bir olaydı’’

Kazanın nasıl gerçekleştiği sorulan Ocon, kazayı şöyle anlattı: ‘’Gerçekten talihsiz bir olaydı. Checo, yavaş turundaydı. Hızlı turunu bitirmişti, direksiyonunda bir şeylere bakıyordu ve ikimiz virajın girişinde çarpıştık.’’

‘’Dediğim gibi talihsiz bir olaydı, kaza hakkında konuştuk ve yarış kontrol de ortada büyük bir şey olmadığını söyledi. İkimizin de aldığı hasar, asıl endişe verici durumdu ama ikimiz de 2. antrenman turlarına çıkabildik ve önemli olan buydu. Garajdakiler mükemmel bir iş çıkardı. Yani evet, her şey iyi durumda.’’

Ocon, 1. seanstaki kazanın ardından seansın son birkaç dakikasını kaçırmıştı. Kaçırdıkları zaman yüzünden planlanan programlarını tamamlayıp tamamlamadığı sorulan Ocon, kayıp zamanı telafi ettiklerini ve aracın iyi hissettirdiğini belirtti.

‘’Kayıp zamanı bence çok iyi telafi ettik. 1. seansta yumuşak lastikle son hızlı turumu atamadım ancak bu eksiği 2. seansta telafi ettik. Bence üzerine ekleme yapabileceğimiz, oldukça sağlam bir temelimiz var. Aracın bazı kısımlarında düzeltilmesi gereken şeyler elbette var ancak araç gayet iyi hissettiriyor. Yarın Q3’e kalma mücadelesi, oldukça yakın geçecek. Eğer Q3’e kalabilirsek, iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim.’’

Imola, Bahreyn’e kıyasla oldukça farklı bir pist ve araç hakkında yeni şeyler öğrenmeye yardımcı olabilir. Alpine’in elindeki paket ile orta sıraların önlerinde olup olamayacağı ise bir soru işareti. Ocon ise bunlar hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Fransız pilot, ‘’Umarım savaşabiliriz ama bunlar hakkında konuşmak için hâlâ çok erken. Bence bizim çocuklar şu an her şeyi anlama sürecindeler. Analiz edip, üzerinden geçilecek çok fazla şey var. Bolca test yaptık ve bence bunlar ileriye gitmemize yardım edecek. Dediğim gibi araç bugün iyi hissettirdi ve bolca yol tutuşu vardı. Umarım yarın Q3’e kalabiliriz.’’ ifadelerini kullandı.