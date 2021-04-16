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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Sainz: "Bahreyn'e kıyasla daha rekabetçiyiz"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Emilia Romagna GP'deki ilk günün ardından, Ferrari'nin Sakhir'deki ilk yarışa göre daha iyi göründüğünü belirtti.

Sainz: "Bahreyn'e kıyasla daha rekabetçiyiz"

Ferrari pilotları, cuma günkü antrenman seansında iyi performans sergilediler ve Carlos Sainz, en hızlı dördüncü zamanı yaparken, Charles Leclerc beşinci oldu.

Cuma gününün ardından konuşan Sainz, "Takım için genel anlamda çok olumlu bir gün olduğunu düşünüyorum. Burada Bahreyn'e kıyasla biraz daha rekabetçi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu, bir bakıma geçen yılki aracın trendini devam ettiriyor çünkü geçen yıl Imola'da, Bahreyn'den biraz daha rekabetçi olduklarını görmüştük"

"Kendi açımdan da önemli bir gündü çünkü Bahreyn dışında ilk kez Ferrari'yi denedim ve aracın farklı asfalt yüzeyinde, farklı sıcaklıklarda ve tamamen ilginç bir günde nasıl hissettiğine dair ilk fikirlerimi edinmiş oldum. Açıkçası güzeldi."

"Nasıl hissediyorum? Aslında iyiydi diyebilirim. Bugün olumlu bir hisse sahiptim. Bence aracımız özellikle bu sıcaklıklarda çok daha iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bu tarz bir asfaltta, tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama biraz daha fazla yol tutuş hissedebiliyorsunuz ve pistte olmak keyif veriyor."

"Henüz aracı tam kapasitede kullanmıyorum çünkü henüz limitlerin nerede olduğunu bilmiyorum. Henüz o limitlere ulaşamadım. Fakat antrenmanlar bunun için var ve yarın daha çok çalışıp, yavaş yavaş o noktaya ulaşmalıyız." dedi.

Orta ile yumuşak lastikler arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Sainz, orta gruptaki mücadelenin çok yakın olduğunu ekledi.

"Evet, bunun Bahreyn'de gördüğümüz gibi olduğunu düşünüyorum. Mercedes ve Red Bull, tüm performansın ortaya koyulduğu sıralama turlarının son bölümüne geldiğimiz zaman, yine bize karşı avantaja sahip olacaklar ve daha hızlı gidecekler. Bunu biliyoruz."

"Sonrasında ise AlphaTauri, bugünkü performansıyla McLaren ve bizim aramızdaki mücadelede yere aldıklarını göstermiş oldu. Bunun pistten piste değişeceğini düşünüyorum, fakat bu hafta sonu bizimle birlikte gibi görünüyorlar."

"Bu yüzden ilginç bir mücadele olacak ve neler olacağını göreceğiz. Heyecan verici görünüyor. Sonuçta ikinci yarıştayız ve henüz kimsenin tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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