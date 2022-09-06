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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Perez: “Sainz, Zandovoort’ta beklediğimden daha agresif mücadele etti”

Red Bull pilotu Sergio Perez, Hollanda Grand Prix’sindeki beşincilik mücadelesinde Carlos Sainz’ın kendisine karşı “agresif” bir savunma yaptığını söyledi.

Selin Elif Köse
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Perez: “Sainz, Zandovoort’ta beklediğimden daha agresif mücadele etti”
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İlk pitlerin ardından Perez, Ferrari’nin lastiklerden birini unutmasıyla Sainz’ın önüne geçti. 12 saniye süren pitin ardından Sainz ilk beşin oldukça gerisinde kaldı ancak Ferrari pilotu, Valterri Bottas’ın yarış dışı kalmasıyla çıkan güvenlik aracı sayesinde Perez’le olan farkı kapadı.

İspanyol pilot yumuşak lastiklere geçerken Perez ise orta hamurda devam etti ve bu durum, yarışın ilerleyen dakikalarında aralarında çekişmeli bir mücadele yaşanmasına yol açtı.

Yeniden startta Sainz, ilk virajda Perez’i geçti ve ardından Red Bull pilotuna karşı savunma yapmak için her şeyini ortaya koydu.

Sainz, yarışı pist üzerinde önde bitirse de takımı tarafından güvensiz bir şekilde pitten çıkarıldığı için 5 saniye cezası aldı ve bu ceza nedeniyle 8. sıraya kadar düştü.

Öte yandan Perez 5. sırayı alsa da aslında yarışı daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

Motorsport.com İspanya’ya verdiği demeçte Perez, “Günün sonunda Sainz, beklediğimden daha agresifti ve şanslıyız ki araç zarar almadı.”

“[Sainz’ın] ceza aldığını biliyordum ve o sırada lastikleriyle sorun yaşayan Hamilton’ı geçmek istedim.” dedi.

Sainz yarışta kötü gidebilecek her olasılığın yaşandığını söylese de yeniden startta yumuşak lastiğe sahip olmanın Perez’i geçmek konusunda ona avantaj sağladığını dile getirdi.

Perez yumuşak lastiklerin daha çok yol tutuşu sağlamasına rağmen orta lastikleri tercih etti ve bunun yeniden startın ardından ona pahalıya patladığını belirtti.

Meksikalı pilot, “Günün sonunda orta hamurda daha iyi hissettim ama güvenlik aracının arkasındaki yeniden start için aynı şey geçerli değildi.”

“Hamilton ve diğer pilotlardan da gördüğümüz üzere güvenlik aracıyla birlikte orta lastikleri ısıtmak zordu ve Carlos’a karşı pozisyonumu korumamı zorlaştırdı.” diye ekledi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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