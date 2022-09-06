Horner: "Red Bull - Porsche anlaşmasındaki gecikmenin benimle alakası yok"

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Red Bull ve Porsche, bir süredir 2026'da partner olmak için görüşüyorlardı ve taraflar arasındaki anlaşmanın kesin olduğu düşünülüyordu ancak son dönemde bu görüşmelerin sekteye uğradığı bilgisi ortaya çıktı.

Horner, 2005'te Red Bull kurulduğundan bu yana takım patronu olarak görev yapıyor. Porsche'nin gelmesi halinde Horner'ın takım patronluğunu kaybedeceği için bu görüşmelerin durduğu iddiaları ortaya atıldı.

Horner, bu söylentilerin tamamen iddiadan ibaret olduğunu, yaptıkları tüm görüşmelerde mevcut yönetim şeklinin korunmasının hedeflendiği söylendi.

Horner, "Padokta her zaman çılgın söylentiler olur. Geçtiğimiz günlerde bu takımla uzun vadeli bir anlaşmaya vardım. Ve gerçekten de, yaptığımız tüm görüşmeler, her zaman tamamen kabul edilen yönetim yapısının aynı olmasına bağlıydı."

"Bu yüzden bu tür söylentiler üzerine yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Red Bull ve Porsche arasındaki görüşmelerdeki gecikmenin, hisse satışı ve projenin geleceğine ilişkin farklı görüşlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Bağımsızlığından her zaman gurur duyan Red Bull, Porsche'nin katılım düzeyi ve Alman otomobil üreticisinin ileriye dönük kararlarda ne kadar söz sahibi olacağı konusunda bazı şüpheler duydu.

Horner Cuma günü Zandvoort'ta, herhangi bir potansiyel ortağın Red Bull'un şartlarına göre F1'e katılmak isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini ve Red Bull olarak 2026 için kendi güç ünitesi planlarının ileri seviyeye ulaştığını söylemişti.

Max Verstappen'in Hollanda'da bu sezonki 10. zaferini kazanarak şampiyonada puan farkını daha da açmasının ardından ise Horner, "Takımımız, Red Bull için küresel olarak en büyük pazarlama varlığıdır. Uzun vadede stratejik olarak neden bundan ödün verelim?"

"2026 için tamamen adanmış durumdayız. Formula 1'deki en iyi yeteneklerden bazılarını Red Bull Powertrains'e (Güç ünitesi bölümü) dahil ettik, 55 hafta içinde tamamen devreye alınmış dyno'larla bir fabrika kurduk, 2026 için ilk prototip motorumuzu hazırladık ve bunu yaz tatilinden önce çalıştırdık."

"Stratejik açıdan doğru ortak varsa, dışarıdan katılıma veya yatırıma bağlı olmayan gerçekten heyecan verici bir durumdayız." dedi.

Horner, Red Bull'u "başına buyruk bir marka" olarak nitelendirdi ve çalışma şeklinin "oldukça farklı ve büyük hamleler yapabilmenin DNA'larının bir parçası" olduğunu söyledi.

Horner, "[Red Bull sahibi] Dietrich Mateschitz, sürücü kararlarını veya yıllar içinde verdiğimiz stratejik kararları düşündüğünüzde, her zaman arkamızda durarak bize destek veriyor."

"Bu, Red Bull takımının doğuştan gelen gücünün ve DNA'sının büyük bir parçası." dedi.