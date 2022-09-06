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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso, F1 tarihinin en çok GP'ye katılan pilotu olmaya hazırlanıyor

Fernando Alonso, bu hafta sonu Kimi Raikkonen'in 350 Grand Prix'lik rekorunu yakalayacak.

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Alonso, F1 tarihinin en çok GP'ye katılan pilotu olmaya hazırlanıyor
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Fernando Alonso şu anda gridin en tecrübeli ve en yaşlı ismi ancak 2000'lerin başından bu yana gridde olmasına rağmen tüm zamanların en çok Grand Prix'ye çıkan ismi değil.

Bu durum önümüzdeki hafta sonu değişecek çünkü Alonso, İtalya'da 350. Grand Prix'sine çıkacak ve bu alanda Kimi Raikkonen'i yakalayacak. Fin pilot, 350 Grand Prix ile tüm zamanların en çok Grand Prix'ye katılan ismi konumunda yer alıyor.

Hem Alonso hem de Raikkonen, şimdiye kadar katıldıkları yarışların 278'inde finiş görmeyi başardılar. Eğer Alonso, Monza'da finiş görmeyi başarırsa, bu alanda rekorun tek sahibi olacak.

İspanyol pilot uzun süredir yarışmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi ve son 10 yarışın tamamında puan almayı başardı. Bunu son olarak 2014 yılında Ferrari ile yapmıştı.

Alonso sezona zor bir başlangıç yapmasına rağmen, aldığı peş peşe puanlarla Esteban Ocon'u yakaladı ve ikili arasında artık sadece yedi puan var.

Bu serinin devam edip etmeyeceği ve Raikkonen'in rekorunun Monza'da kırılıp kırılmayacağı önümüzdeki hafta sonu belli olacak.

En çok Grand Prix'ye katılan 10 isim:

Poz. Pilot Grand Prix
1 RAIKKONEN Kimi 350
2 ALONSO Fernando 349
3 BARRICHELLO Rubens 323
4 SCHUMACHER Michael 307
5 BUTTON Jenson 306
6 HAMILTON Lewis 303
7 VETTEL Sebastian 292
8 MASSA Felipe 269
9 PATRESE Riccardo 256
10 TRULLI Jarno 252
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