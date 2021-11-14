Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"

İki dünya şampiyonu adayı, Interlagos'ta yapılan yarışta liderlik için mücadele ediyorlardı. 48. turun dördüncü virajında Hamilton, Verstappen'e dışarıdan atak yapmaya çalıştı.

Ancak iç çizgiyi alan Verstappen fren noktasını kaçırdı ve pistin dışına taştığı sırada Hamilton'ı da iyice dışarı itti.

Bu olay, F1 yarış direktörü Michael Masi ve hakemler tarafından not edildi ancak herhangi bir resmi inceleme yapılmaması kararı alındı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'in Hamilton'ı dışarı itmesinden dolayı ceza almamasının "gülünç" olduğunu söylerken, Horner ise tamamen farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti.

Sky'a konuşan Horner, "Sadece sıkı yarışan iki pilot vardı ve Lewis dışarıdan geçiş yapmaya çalıştı."

"Max da fren noktasını kaçırdı ve ikisi birden dışarıya taştı, bu nedenle ceza vermek çok adil bir şey olmazdı."

"Eğer durum tam tersi olsaydı, ben de sportif direktörümün hemen şikayetçi olmasını isterdim ancak bununla ilgili bir beklentim olmazdı." dedi.

Pek çok insan Verstappen'in, yaptıkları nedeniyle ceza alması gerektiğini savunurken Horner, ortada bir temas olmadığı için kural ihlali olmadığını söyledi.

Horner'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Ne için ceza alacaktı? Herhangi bir avantaj kazanılmadı ve ortada bir temas yoktu. Bence ikisi arasında sıkı bir rekabet vardı."

"Bence bugün hakemler doğru kararı verdi. Bunu pek çok kez konuştuk, onların yarışmasına izin vermeleri konusunda pek çok kez konuştuk ve bence bugün doğru kararı verdiler."

F1, bu sene boyunca pek çok kez sürücülerin rakiplerini dışarı itme konusunda tartışmalı kararlara sahne oldu ve FIA tarafından verilen kararlarda istikrarsızlık bulunduğu iddiaları yer aldı.

Horner bu durumun kaçınılmaz olduğunu ancak ortada bir dünya şampiyonluğu olduğunda çekişmeli mücadelelerin olacağını söyledi.

Konu hakkında konuşan Horner, "Max, her zaman sıkı mücadele edecek ve Lewis de aynı durumda. Bu iki sürücü, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyorlar ve bu nedenle sıkı bir mücadele olacak."

"Ancak bence adil bir mücadele vardı ve aynı zamanda temas yoktu, sadece birkaç tur sonra yeniden mücadele etmeye başladılar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images