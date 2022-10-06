Perez: "Latin Amerika'dan gelen sürücüler daha fazla eleştiriliyor"

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Uzun yıllardır Formula 1'de mücadele eden Perez, kariyerinin 4. yarış zaferini geçtiğimiz hafta sonu Singapur'da almıştı. Özellikle cadde pistlerindeki performanslarıyla dikkat çeken Perez, Singapur GP'yi kontrol ederek kazanmasının ardından kariyerinin en iyi yarışını çıkardığını söylemişti.

Perez, o galibiyetin ardından kötü dönem geçirdiği zaman aldığı eleştiriler hakkında da konuşmuştu.

Japonya'da bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Perez'e bu konudaki düşünceleri sorulunca, Meksikalı pilot özellikle Latin Amerikalı pilotların diğerlerine kıyasla pek ciddiye alınmadığını ve çok fazla eleştirildiklerini söyledi.

Perez, "Kötü bir yarış geçirdiğimde ya da kötü bir dönemden geçtiğimde bu oluyor ancak bunu her pilot yaşar. Bazen Latin Amerika'dan gelen pilotların, daha fazla eleştirildiğini görüyorsunuz. Kötü geçen yarışım birkaç taneydi, öyle berbat bir sezon geçirmiyorum. Aynı sorunları yaşayan başka pilotlar da var ancak onlar pek konuşulmuyor. Bazen böyle hissediyorum ve kariyerimde genel olarak bunun sık sık olduğunu hissettim."

"Diğer taraftan bu, sporun güzel yanı. Medya ile birlikte harika bir spor oluşturuyoruz. Sporcu olarak bu tür şeyler beni motive ediyor. Bundan daha fazlası yok."

"Bazen ciddiye alınmıyorsunuz, bazen insanlar sizin sadece Meksikalı olduğunuzu ve tembel olduğunuzu söylüyorlar. Görünüşe göre Meksikalıysanız, dünyada en iyilerle mücadele edemezsiniz. Özellikle ilk yıllarımda bazen bunu hissettim. Diğer taraftan, önde mücadele edebileceğinizi kanıtlamak her zaman güzeldir." dedi.

Perez, alt serilerde olan ve yükselmek isteyen genç Meksikalılara, üst sıralarda mücadele edebilmeleri için erkenden Avrupa'ya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Perez, "Meksikalı olup bir şeyler başarabileceğinizi genç nesillere göstermek harika olur. Burada başarılı olabilmek, en iyi pilotlarla benzer koşullarda onlarla mücadele edebileceğinizi görmek için genç yaşta Avrupa'ya gelmeniz gerek. Kendilerine inanmalılar ve benim başardıklarımdan daha iyisini yapabilmeliler. Umarım bu spora daha fazla Meksikalı çekebiliriz." dedi.

Perez, Formula 1'e ilk girdiği dönemde Ferrari pilot akademisinde yer alıyordu ancak sonrasında bir anda, sürpriz bir şekilde McLaren'dan ayrılan Lewis Hamilton'ın yerini aldı.

McLaren'a yanlış zamanda mı katılıp katılmadığı ve oradaki insanların kendisi hakkında kötü algıya mı sahip sorulduğunda Perez, "Bilmiyorum, bunu onlara sormanız gerek. O dönemde McLaren'deyken bir algı oluştu mu bilmiyorum. Her şey uzun zaman önce oldu. Oldukça uzun zamandır bu spordayım. İnsanlar bazen içerisinde bulunduğum durumu, neye karşı mücadele ettiğimi anlamadılar. Burada insanlardan övgü almak için bulunmuyorum. Burada kendim için varım ve bu şekilde devam ediyorum." şeklinde cevap verdi.