Mercedes'le anlaştığı iddia edilen Ricciardo: "Acelem yok"

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Daniel Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Singapur Grand Prix'sini 5. sırada tamamladı ve bu yıl şimdiye kadarki en iyi sonucunu aldı.

Bu yılki kötü performansı nedeniyle McLaren, sezon sonunda Avustralyalı pilotla yollarını ayırma kararı alırken, geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ricciardo son dönemde sık sık Mercedes misafirhanesine girerken görülüyor ve Fransız Canal+ tarafların yedek pilotluk konusunda anlaştığını öne sürüyor. Görünüşe bakılırsa artık sadece resmi açıklama eksik.

Ricciardo, Suzuka'daki basın toplantısında kendisine gelecek planları sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Karar vermek için acele etmiyorum, zamanın benim için bir problem olduğunu söyleyemem."

"Şahsen hangi seçeneğin en iyisi olduğunu düşünmek için biraz zaman ayırmaya karar verdim."

"Acelem yok, üzerimde baskı hissetmiyorum ve herhangi bir şey imzalamama gerek yok. Karşıma çıkan ilk sözleşmeyi imzalayıp kendimi gridin en arkasında bulmayacağım."

"Şimdilik sezonun kalan yarışlarında en iyi performansımı göstermeye çalışacağım ve sonrasında yavaş yavaş en iyi nasıl ilerleyeceğim netleşecek."

"İyi bir iş yaparsam, bu sadece işimi kolaylaştıracak, bu her şeyi daha iyi yapacak."

"Yarışmaya devam etmek isteyip istemediğimi sormanın bir anlamı yok, elbette istiyorum. Singapur'da iyi bir sonuç elde etmek güzeldi ama bunun geleceğim üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak."

Ricciardo, Mercedes'e geçeceği yönündeki haberlerle ilgili ise yorum yapmadı.