Verstappen: "Şampiyonluk için mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacım var"

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Red Bull pilotu, Suzuka'da gerçekleştirilen yarışa en yakın rakibi Charles Leclerc'in 104 puan önünde gelirken, Sergio Perez de 106 puan geride yer alıyor. Verstappen bu hafta sonu şampiyon olabilmek için 112 puanlık bir avantaja ihtiyaç duyuyor.

Verstappen için bunu yapmasının en net yolu, yarışı kazanıp, en hızlı turu atması olacak çünkü böyle bir sonuçta rakipleri ne sonuç alırsa alsın fark 112'ye çıkacak.

Ancak yarışı kazanmasına rağmen en hızlı turu atamazsa ve Leclerc da yarışı ikinci bitirirse, o zaman şampiyonluk savaşı Amerika'ya kalacak.

Şampiyonluğun kaderi tamamen Verstappen'in elinde görünüyor ve hem kendisi hem de Red Bull, şampiyonluğu Honda ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Japonya'da kutlamak istiyor.

Japonya'da şampiyon olmanın ne anlama geleceği sorulduğunda Verstappen şunları söyledi: "Honda'yla olan ilişkimiz nedeniyle bu her şeyi biraz daha özel kılacak."

"Bence geçen yıl burada şampiyonluk mücadelesi verememiş olmamız başlı başına üzüntü vericiydi. Bu yüzden buraya geri dönmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Sonra ne olacağını göreceğiz. Bunu başarmak için mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacımız var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Verstappen, kendileri adına epey zorlu geçen Singapur GP'den dersler çıkarmaları gerektiğini de ekliyor.

"Neler yapabiliriz? Sadece yakıt seviyesine dikkat edebiliriz. Temelde değiştirilecek pek bir şey yok."

"Araca beş turluk yakıt koyduğunuzda, beş tur atabilirsiniz, altı tur atamazsınız. Bunun hakkında saatlerce konuşsanız da hiçbir şeyi değiştirmez."

"Sadece bu da değil, tur sayısı anlamında da çok kötü bir Cuma günü geçirdik. O gün de bazı şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorum."

"Araçta bir değişiklik yaptık, tabii ki hava yağmurlu olduğu için test de edemedik. Yani evet, çok dağınık bir hafta sonu oldu ve bence bir hafta sonunun nasıl geçmesini istemediğinize dair en iyi örneklerden biriydi."

"Bundan ders çıkaracağız. Ancak takımda aniden değişmesi gereken bir şey yok. Hepimiz kötü bir hafta sonu geçirdiğimizi biliyoruz. Yine de bu yıl çok iyi hafta sonları geçirebildiğimizi de gösterdik, dolayısıyla bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz."