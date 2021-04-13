Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Meksikalı pilotun Red Bull'la ilk yarışı pek de istediği gibi gitmedi. Yeni takımıyla ilk sıralama turlarında, araçtan en iyisini almakta zorlanan Perez, son bölüme orta lastikle kalmaya çalışınca elenmişti.

Formasyon turunda yaşadığı motor sorunuyla yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalan Meksikalı pilot, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve hasarı neredeyse minimuma indirdi.

Imola öncesi Bahreyn hakkında konuşan Perez, "Yarışta gerçekten çok şey oldu. Başlangıçta benim için her şeyin bittiğini sandım ve formasyon turunun ardından yarış dışı kaldığımı düşündüm. Fakat motoru yeniden çalıştırmayı başardım, ki bunun için şanslıydım."

"Kötü bir günde mümkün olan en yüksek puan almak her zaman önemlidir. Bu yüzden geri dönmeyi başardım ve çokça puan kazandım. Araca, takıma ve tüm çalışmalara hızlı şekilde alışmak için tüm mesafeyi ve yarışı tamamlamak benim için önemliydi."

Başlangıçta neler olduğu sorusuna Perez, "Neler olduğunu anlayamadım fakat sakin kalmaya çalıştım. Her şey kapanmıştı. Takım radyosu, telemetriler ve diğer her şey... Bir süreliğine hiçbir şeye yapamadım. Araçtan çıkmayı düşünüyordum. Yarışa pit yolundan başlasak da, araçta kaldığım ve motoru çalıştığım için bence şanslıydık." dedi.

Red Bull, Bahreyn'de Max Verstappen'le pole pozisyonunu kazansa da yarışta zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Aradaki farkı en kadar azalttıkları sorusuna Perez, "Mercedes ile aramızda çok sıkı bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Durumun pistten piste değişeceğini göreceğiz. Imola'da neler olacağını merak ediyorum, bu pist Sakhir'den çok farklı."

"Imola için hedefim başarılı bir yarış geçirmek ve bu yüzden hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım Imola'da podyum ve galibiyet için yarışabiliriz. Bahreyn'den farklı olacak, çünkü Imola'da geçiş zor olduğu için sıralama turları çok önemli bir rol oynuyor. Yine de bunu seviyorum." dedi.