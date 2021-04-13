Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek" Sonraki / Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Ekleyen:
, Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Imola yarışı öncesi açıklamalarda bulunurken, bu yarışla beraber işlerin kendileri için yoluna girmesini beklediğini belirtti.

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta puan alamayan dört takımdan bir tanesi olmuştu.

Takımın yeni aracı A521, sıcak şartlarda yeterince iyi görünmezken, takım sorunları çözmek ve daha da ileri gidebilmek adına Imola'ya yeni bir aero güncellemesi getiriyor.

Bu güncelleme ile orta grubun önüne doğru ilerlemeyi hedefleyen Alpine, sonraki yarışlara güncellemeler getirmeyi sürdürecek.

İlk yarışta sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Ocon, Imola yarışı öncesinde şöyle konuştu: "Sezona farklı şekilde başlayabilmeyi umuyorduk ancak yarışla ilgili hâlâ bazı olumlu anlar vardı. Bazı açılardan daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve Imola'daki amacımız daha iyi sonuçlar elde etmek olacak."

"Bahreyn'deki yarışa 16. sıradan başladım ve bu yüzden benim için telafi etmem gereken bir yarıştı. Maalesef şanslı değildik ve eğer gridde daha iyi pozisyonlarda yer alıyor olsaydım, puanlar için yarışabilirdim."

"Ayrıca Imola'da yarım kalmış bir işim var. Geçen yılki yarış benim için pek de iyi bitmedi. Bu hafta sonu puan kazanmak istiyorum ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim."

"Imola tarihi bir pist, geçen yıl oraya dönmek harikaydı çünkü bu pist, eski tarz pistlerden biri. Büyük bir geçmişi var. Orada yarışmak hoşuma gidiyor."

Fernando Alonso ise şunları ekledi: "İlk yarış çok hoşuma gitti. Formula 1'de sizi çevreleyen bu hissi ve adrenalini özlemiştim. Diğer serilerle kıyaslanamaz bir şey. Sıralama turlarının son bölümüne kaldığım için mutluydum, araçta rahattım ve tüm gücümle zorladım."

"Yarış sonucu beklediğimiz gibi değildi. Yarış dışı kalmamız şansızlık oldu ve Esteban da başlangıç pozisyonu nedeniyle şanssızdı. Yine de pistte bazı heyecan verici savaşlara girdim ve bu hafta sonu daha da fazlasını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Imola'yı seviyorum. Bu pistin geçen yıl takvime dönmesine sevindim. Bu pistle ilgili hoş anılarım var. Özellikle de o sezon şampiyonluğa giderken kazandığım 2005 yarışı çok özeldi."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Önceki haber

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Sonraki haber

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

52 dk
2
Formula 1

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

1s
3
Formula 1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

13s
4
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

20s
5
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

1g
Son Haberler
Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
F1

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

3dk
Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
F1

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

52dk
Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
F1

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

1s
Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor
F1

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

2s
Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
F1

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

13s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
Formula 1 / Son dakika

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor
Formula 1 / Son dakika

Mazepin ve Schumacher, Imola'da daha fazla şey öğrenmek istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Brown: ''Seidl, Formula 1'deki en iyi takım patronu''
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brown: ''Seidl, Formula 1'deki en iyi takım patronu''

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Ducati: "Kimsenin güvenmediği Zarco, 'düşündüğümüz kadar' iyi olduğunu kanıtladı"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Son Haberler

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Imola'da podyum ve galibiyet için yarışmalarını umuyor

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel sorunların üstesinden gelecek"

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, şampiyon olabileceğine inanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.