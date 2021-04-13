Ocon, Alpine için işlerin Imola'da "yoluna girmesini" bekliyor

Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta puan alamayan dört takımdan bir tanesi olmuştu.

Takımın yeni aracı A521, sıcak şartlarda yeterince iyi görünmezken, takım sorunları çözmek ve daha da ileri gidebilmek adına Imola'ya yeni bir aero güncellemesi getiriyor.

Bu güncelleme ile orta grubun önüne doğru ilerlemeyi hedefleyen Alpine, sonraki yarışlara güncellemeler getirmeyi sürdürecek.

İlk yarışta sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Ocon, Imola yarışı öncesinde şöyle konuştu: "Sezona farklı şekilde başlayabilmeyi umuyorduk ancak yarışla ilgili hâlâ bazı olumlu anlar vardı. Bazı açılardan daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve Imola'daki amacımız daha iyi sonuçlar elde etmek olacak."

"Bahreyn'deki yarışa 16. sıradan başladım ve bu yüzden benim için telafi etmem gereken bir yarıştı. Maalesef şanslı değildik ve eğer gridde daha iyi pozisyonlarda yer alıyor olsaydım, puanlar için yarışabilirdim."

"Ayrıca Imola'da yarım kalmış bir işim var. Geçen yılki yarış benim için pek de iyi bitmedi. Bu hafta sonu puan kazanmak istiyorum ve her şeyin yoluna gireceğinden eminim."

"Imola tarihi bir pist, geçen yıl oraya dönmek harikaydı çünkü bu pist, eski tarz pistlerden biri. Büyük bir geçmişi var. Orada yarışmak hoşuma gidiyor."

Fernando Alonso ise şunları ekledi: "İlk yarış çok hoşuma gitti. Formula 1'de sizi çevreleyen bu hissi ve adrenalini özlemiştim. Diğer serilerle kıyaslanamaz bir şey. Sıralama turlarının son bölümüne kaldığım için mutluydum, araçta rahattım ve tüm gücümle zorladım."

"Yarış sonucu beklediğimiz gibi değildi. Yarış dışı kalmamız şansızlık oldu ve Esteban da başlangıç pozisyonu nedeniyle şanssızdı. Yine de pistte bazı heyecan verici savaşlara girdim ve bu hafta sonu daha da fazlasını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Imola'yı seviyorum. Bu pistin geçen yıl takvime dönmesine sevindim. Bu pistle ilgili hoş anılarım var. Özellikle de o sezon şampiyonluğa giderken kazandığım 2005 yarışı çok özeldi."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images