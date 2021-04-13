Mercedes, Red Bull'u yenebileceklerinden şüphe ediyor

Mercedes, yılın ilk yarışını kazanmasına rağmen Red Bull'un daha hızlı bir araca sahip olduğuna yönelik şüpheler var. Bunun sebebi, Max Verstappen'in Bahreyn'de pole pozisyonunu 0.4 saniye farkla almış olması.

Shovlin, Mercedes'in aradaki bu farkı kapatıp kapatamayacağı hakkında kurallara gelen kısıtlamalarla bunu zorlaştırdığını belirtti. Bu durumu şu sözlerle anlattı:

"Normalde, rüzgar tüneline gider yere basma gücünü artırmaya çalışırsınız ve biraz güç eklemeye çalışmak için de güç ünitesine bakarsınız."

“Ancak, bunların her ikisi de bu yıl getirilen düzenlemelerle çok kısıtlandı. Bu yüzden rüzgar tünelinde çok az zamanımız var ve yıl içinde motorun performansını geliştirmemiz de büyük ölçüde sınırlandırıldı."

“Bu nedenle, sürüş özellikleriyle ilgili daha ince çalışmak ve aynı zamanda iyi dengelenmiş bir araçla ile piste gelmek, lastiklerin nerede, ne kadar işe yaracağını önceden bilmek şart yani ödevinizi iyi yapıp gelmeniz gerekiyor."

“Red Bull ile aramızdaki fark, bu sezon aslında normalden çok daha az olacak çünkü bizim gerçekten açık ara öne geçebileceğimiz bir noktaya gelmemiz çok zor gözüküyor. Umarım Red Bull, farkı daha fazla açmayı sağlayamaz.”

Mercedes, 2014'ten bu yana en dominant takım haline geldi ve her yıl hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldıkları tek ve en son zaman 2017 ve 2018'de Ferrari'nin güçlü bir performans göstermesiydi ve Shovlin bu dönemin onları Red Bull ile mücadele için hazırladığını düşünüyor.

"2017 ya da 2018'de sezonun ilk 4 ya da 5 yarışına kadar galibiyet kazanamadığımızı hatırlıyorum." diye ekledi.

“Bazı yarışlarda her şeyi mükemmel yapamadık, ancak bazı yarışlarda ve sıralamalarda Ferrari sadece bizden daha iyiydi. Geçtiğimiz yıllarda da birkaç zor sezon geçirdik, bu bizim için yabancı bir durum değil ve bununla idare etmemiz gerek. Şimdilik iki takım birbirine çok yakın gözüküyor. Bence zor bir sezon olacak.”

“Şüphesiz Red bull çok iyi bir şekilde çalışıyor. Hedefe odaklanmış, hata yapmayan dikkatli bir takım. Max şu an çok olgun, çok zeki bir yarışçı ve zor biri. Takım, kendini iyi geliştirmeyi başarıyor.”

“Her sezon, yüksek performs gösteren bir araç yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kanıtladılar. Bu nedenle, başlangıç noktası ne olursa olsun, kolay bir şampiyonluk olmayacak. Kıran kırana ve bizim ucunu bırakmayacağımız bir mücadele olacak. Onlar da size aynısını söyleyecektirler.”