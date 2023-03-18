Perez, ilk turunun temiz olmasından mutlu

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Suudi Arabistan'da iyi bir hafta sonu geçirse bile çoğunlukla Max Verstappen'in arkasında kalan Perez, takım arkadaşının sorun yaşaması nedeniyle mücadele edemediği son bölümde Fernando Alonso ile Charles Leclerc'i rahatça mağlup ederek pole pozisyonuna kanatlandı.

Perez'e pole pozisyonunu ilk turunun getirdiğini söyleyebiliriz, nitekim kendisi ikinci turunda ufak bir sorun yaşadı ve derecesini geliştiremedi.

Sıralama seansının ardından düşünceleri sorulan Perez, "Son bölüm zorlu geçti, özellikle de ikinci turu atamadığım düşünülünce. İlk bölüm gayet iyiydi, temiz bir tur atabildim."

"Temiz bir tur attığınızda araçların dile geldiğini hissediyorsunuz, bu nedenle ilk turumda en iyisini yapabilmek önemliydi, son turdaki sorun da bunu gösterdi."

Perez'in pole pozisyonuna ulaşabilmesinde Max Verstappen'in yaşadığı sorunun payı var demek yanlış olmaz, nitekim Hollandalı pilot sorun yaşayana kadar tüm hafta sonunu domine etmekteydi.

Verstappen'in durumunun kendisini mutlu edip etmediği sorulan Perez, "[Max'e] yazık oldu, bu hafta sonu epey güçlüydü."

"Umarım yarın iki araçla birden podyumda oluruz. Dayanıklılık sorunları herkesi bulabilir, asla bilemezsiniz." dedi.