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Alonso: "Yarışta daha da iyi olmalıyız"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarındaki ikincilikten memnun olduğunu söyledi.

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Alonso: "Yarışta daha da iyi olmalıyız"
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Fernando Alonso, Cuma günkü antrenman seanslarının ardından çok mutlu görünmüyordu ve ilk hedeflerinin Q3'e kalmak olduğunu söylüyordu. Ancak sıralama turlarında güçlü turlar çıkardı ve üçüncü en iyi zamanı yapmayı başardı. Charles Leclerc'in cezasıyla da pazar günkü yarışa ikinci başlayacak.

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Alonso, seansın ardından mutlu olduğunu söyledi ve yarış için pozitif konuştu.

Alonso, "Kesinlikle mutluyum."

"Bizim için çok iyi bir hafta sonu oldu. Bahreyn'de, sıralama turları bizim zaafımız ya da zayıf noktamızdı."

"Fakat araç bugün tek turda çok iyi bir performans gösterdi. Yarın buradan ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Charles'ın cezası var. Gridin ilk çizgisinden başlayacağız, yani bu harika."

"Artık yarışa bakıyoruz. Dün yaptığımız uzun sürüşün trafikten biraz etkilendiğini düşünüyorum."

"Pazar günleri Cumartesi günlerinden daha iyi olmalı, dolayısıyla ilk çizgiden başlamak çok iyi hissettiriyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebrates a good result in Qualifying

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebrates a good result in Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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