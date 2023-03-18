Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"
Sıralama turlarında yaşadığı tahrik mili sorununun ardından Suudi Arabistan Grand Prix'sine 15. sıradan başlayacak olan Red Bull pilotu Max Verstappen, yarış için 'her şeyin mümkün olduğunu' söyledi.
Verstappen, Cidde pistindeki sıralama seansında Q2'deki ilk turunda, ikinci sektörde aniden yavaşladı.
Hollandalı pilot olası bir motor sorununu takıma bildirdi, ancak Red Bull garajına geri döndükten sonra takım bir tahrik mili sorunu yaşandığını doğruladı. Q2'de henüz bir zaman turu kaydetmediği için son Dünya Şampiyonu sıralama turlarını 15. sırada noktaladı.
Bahreyn'deki sezon açılış yarışını kazanan Verstappen, bu noktaya kadar sorunsuz bir hafta sonu geçirdikten sonra sıralama turlarında sorun yaşamanın 'can sıkıcı' olduğunu söyledi.
Verstappen, "Bu sorunu ilk defa duyuyorum. 10. virajdan çıkarken böyle bir şey oldu ve çok can sıkıcı bir durumdu."
"Şu ana kadar gerçekten iyi bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum, her seans gerçekten iyiydi ve piste her çıktığımızda araç gerçekten iyi çalışıyordu."
"Şimdi öne geçmek biraz daha zor olacak ama asıl önemli olan puan toplamak."
"Bu çok uzun bir sezon, elbette biraz daha yukarıdan başlamayı umuyordum ama şu anda bunu değiştiremeyiz." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen'e hızlı RB19'uyla 15. sıradan galibiyet için mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda, bunun zor ama mümkün olduğunu söyledi ve gerçekçi olmayı tercih etti.
Verstappen, "Bu pistte her şey mümkün. Pek çok çılgınca şey gördük ama biraz da gerçekçi olmak zorundayız."
"Zor olacak ama iyi bir hızımız var, bu yüzden kesinlikle sıra kazanacağız." dedi.
Verstappen'in mekanik arızasının ardından takım arkadaşı Sergio Perez pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Perez, Ferrari pilotu Charles Leclerc'i 0.2 saniyeden daha az bir farkla geride bıraktı. Fernando Alonso Aston Martin ile üçüncü sırayı elde etti.
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