Perez: "Bugün duble yapmak kolay değildi"

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Emilia Romagna GP, ıslak zeminde başladı ve sonrasında pist kururken, ara ara bazı virajlarda yağmur kendisini gösterdi.

Perez, iyi bir ilk turla Charles Leclerc'i geride bıraktı ve Max Verstappen'in gerisinde ikinciliğe yükseldi. Sonrasında hata yapmadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Yarış boyunca zaman zaman Leclerc'in baskısı altına giren Perez, şartlar göz önüne alındığında aldığı sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Perez, "Yarışın başlangıcından itibaren çok yoğun bir mücadele vardı. Sürekli savaşıyorduk."

"Pit stopun ardından lastikleri ısıtmaya çalışırken bizi tekrar yakaladılar ve yine aramızda mücadele oldu."

"Bence bugünün en önemli noktası hata yapmamaktı. Bugün bu şatlar altında duble yapmak o kadar zoru ki takım için harika bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

"Sezon başında çok şanssızdık, başlangıçta epey zorlandık. Bu yüzden bugün takımdaki herkesin gülümsediğini görmek beni epey mutlu etti." dedi.

Perez artık kendisini çok daha iyi hissettiğini ve hedefinin zafer olduğunu belirtti.

"Elbette hedefim bu fakat bugün takım için harika bir gündü ve çalışmayı sürdürmeliyiz. Bence galibiyete yaklaşmak için yapmamız gereken birkaç şey daha var fakat Max'in bugün galibiyete ulaşmasından dolayı da mutluyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images