Norris: "Sürpriz Imola podyumu, sıkı çalışma ve hava koşulları sayesinde oldu"

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Sezona kötü başlangıç yapan McLaren pilotu Lando Norris, 2022'nin dördüncü yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirdi ve sezonun ilk podyumunu aldı.

Norris, cuma günü sıralama turlarını üçüncü tamamlamıştı ancak spint yarışında beşinciliğe düştü.

Yarışta ise Leclerc, yeterince güçlü bir kalkış yapamadığı için Perez ve Norris'e pozisyon kaybetti ve İngiliz pilot böylece üçüncü sıraya yükseldi.

Fakat Norris, yoğun baskıya daha fazla direnemedi ve sekizinci turda Leclerc'e geçilerek, dördüncü sıraya geriledi.

Daha sonra Ferrari pilotu Leclerc, 54. turda ikincilik için Perez'i kovalarken kerblere çıktı ve spin atarak bariyerlere çarptı. Monakolu pilot pite gelmek zorunda kaldı ve dokuzuncu sıraya düştü.

Norris, bunun ardından damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki ilk podyumunu kazandı.

İngiliz, sıralama turlarında bir Red Bull ve bir Ferrari'yi geçtikten sonra podyuma çıkmanın beklediği bir şey olmadığını söyledi.

Norris, yarışın ardından şunları söyledi: "Muhteşem bir yarıştı ve muhteşem bir hafta sonuydu."

"Bir Red Bull'u ve bir Ferrari'yi geçmiş olmak, beklediğimizden çok daha iyi. Bu yüzden mutluyum."

"Takım bunu hak ediyor. İlk yarışta olduğumuz yerden, şimdi podyuma geldik ve herkes bunu hak ediyor. Yani takım harika bir iş çıkardı."

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, sezona zorlu bir başlangıç yapmıştı ve Avustralya'da küçük de olsa ilerleme kaydettikleri görülmüştü. Norris, bu gelişimin çoğunlukla gidilen pistlerden kaynaklandığını belirtmişti.

Norris, Imola'daki performanslarının ise çok çalışmalarından ve hafta sonunun koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Norris, "Bunun sıkıcı cevabı, sadece çok çalışmış olmamız."

"Buradaki ve fabrikadaki herkes çok fazla zaman ve çaba harcadı. Bu hafta sonu, bu çalışmaların ve koşulların birleşimiydi. Bundan faydalandık."

"Bu koşulları çok seviyorum. Her zaman oldukça iyi sonuçlar alıyorum ve geçtiğimiz yıl da neredeyse aynıydı."

"Yani sadece çok çalışmanın ve harika bir hafta sonunun birleşimiydi, bunun sonuçlarını aldık." dedi.