Leclerc: "Açgözlü olmanın bedelini ödedim"

Leclerc, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in baskın oldukları yarışta rahat bir şekilde üçüncülüğü alacak gibi duruyordu ve takım arkadaşı Carlos Sainz'in ilk turda yarış dışı kalmasının ardından, Ferrari'nin evinde iyi bir sonuç almaya çalışıyordu.

Fakat Leclerc, Emilia Romagna Grand Prix'sinin 53. turunda, Variante Alta şikanında spin atarak bariyerlere çarptı ve ön kanadına hasar verdi.

Yeni bir ön kanat takılması için pite gelen Leclerc, üçüncü sıradan dokuzunculuğa düştü. Monakolu pilot daha sonra taze yumuşak lastikleriyle altıncı sıraya kadar tırmandı.

Leclerc, yaptığı hata ile "fazla açgözlü" olmanın "bedelini ödediğini" söyledi.

Ferrari pilotu, "Çok yazık oldu. Spin atmadan önce olan şeylerin hepsi detay ve yarışın bir parçası. Ancak bugün spin atmamalıydım."

"Alabileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü. Daha fazlası için tempomuz yoktu. Ben fazla açgözlü davrandım ve bedelini ödedim. Üçüncü olsaydım fazladan alabileceğim yedi puanı kaybettim. Bu yüzden yazık oldu."

"Şampiyonanın sonu için kesinlikle değerli olacak yedi puan kaybettim. Bu bir daha olmamalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images