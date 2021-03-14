Perez: ''Beş yarışın ardından benim için her şey yerine oturacak"

Bahreyn sezon öncesi testlerinin son gününde, Red Bull pilotu Sergio Perez 49 tur attığı sabah seansını birincilikle tamamladı.

Basın toplantısında testleri özetleyen Perez, ‘’Bence takım olarak, mühendislerle, araçla ve ayarlarla beraber her şeyi daha iyi hale getiriyoruz. Bugün farklı ayar seçenekleri denedik. Sezonun burada başlaması iyi oldu, referans alabileceğimiz şeyler var. Daha, yapacak ve iyi hale getirecek çok şeyimiz var.’’ şeklinde konuştu.

Aracı ne kadar iyi anladığı sorulan Meksikalı pilot, araç hakkında şunları söyledi: ‘’Bu ilginç çünkü çok fazla zamanımız yok. Bu kariyerim boyunca yaptığım en kısa sezon öncesi testi oldu. En iyi performansı çıkarmak için, hâlâ araçta öğreneceğim çok şey var. Ancak yapabileceğim en iyi şey sabırlı olmak ve ilk yarışlara katılmak. Yarışlarla daha fazla şey öğreneceğim. Şimdilik sabırlı olmalıyım ve mühendislerimle birlikte çok çalışmaya devam etmeliyim.’’

Red Bull pilotu, ilk beş yarış sonrasında daha rahat hissedeceğini de ekledi.

‘’Bunu düşünmesi zor. İlk beş yarıştan sonra, farklı yarışlar ve koşullar görmüş olacağız. Aracı, takımı daha iyi anlayabileceğim. Beş düzgün yarış sonrasında her şey iyi olacak olmalı.’’

Andrew Green'in, Sergio Perez hakkında yaptığı ''Sergio'nun sürüş stili uçlardaydı'' yorumlarının ardından Perez şunları ekledi: ‘’Bence bize bu kadar çok puanı getiren şey bu uçlardaki sürüş stilimdi! Bu, geçmişte bir bakımdan bize yardım etti. Her sezon kendimi daha da geliştirdim. Her araca adapte olmalısınız. Yani hangi açıdan söylediğinize bağlı. ‘’Uçlarda’’ diyerek birçok şey kastedebilirsiniz. Kim bilir.’’

Max Verstappen, Red Bull'un bu sezonki aracının geçen sezonkine kıyasla daha öngörülebilir olduğunu söylemişti.

Perez'e bu konuyla ilgili neler düşündüğü sorulduğunda, ‘’Evet. Bahreyn’de farklı koşullarda aracı kullandım. Aracın olduğu konumdan memnunum, iyi bir potansiyeli var. Odaklanmamız ve geliştirmemiz gereken alanları var tabii ki. Ancak büyük resme bakarsak, olumlu duruyor.’’ yanıtını verdi.

Aracı Racing Point aracıyla kıyaslaması istenen Meksikalı pilot, ‘’Birçok değişik tarafı var, her aracın sürüş şeklin farklıdır. Farklı araçlara ve farklı sürüş şekillerine adapte olmalısınız. Ancak genel anlamda bu aracın potansiyeli var.’’ yorumlarında bulundu.

Checo, sezon öncesi ne derecede hazır olduğunu ise şu sözlerle anlattı: ‘’İdeal olarak daha fazla test sürüşü yapmayı isterdim. Son yarım günümü de bitirdim ve bundan sonra yarış var. Bunu düşünmek çılgınca! Ancak nasıl olduğunu bilirsiniz, takım değiştirmek ideal değildir. Bu açıdan bakarsanız, takım değiştirecek insanlar, değiştirmeyeceklere göre dezavantajlı oalcak. Ancak bu oyunun bir parçası, elindekinin en iyisini yapmalısın.’’

Son olarak da Max Verstappen'le ilgili izlenimleri sorulan Red Bull pilotu, Max'ın hızlı olduğundan bahsetti.

‘’O burada olabildiğince hızlı sürmeye çalışıyor. Aynı gün içerisinde, çok fazla birlikte çalışmadık. Ben sürüşteyken o burada değildi ve aynı şekilde o sürüşteyken ben yoktum. Toparlarsam, onun çok hızlı olduğunu görebiliyorsunuz.’'