Aston Martin, Vettel'in sorununu araştırıyor

Sebastian Vettel için şanssız geçen Bahreyn testi, bugün yaşanan sorunlarla beraber devam etti.

Alman pilot, dün vites kutusu sorunu nedeniyle çok az tur atabilmişti ve bugün öğleden sonra AMR21'in direksiyonuna geçip, kaybettiği süreyi telafi etmek istiyordu.

Ancak bitime 1.5 saat kala bilinmeyen bir sorun nedeniyle pite gelerek araçtan indi. Takım motor kapağını söktü ve araştırma yapmaya başladı.

O sırada araca dair görüntü alınıyordu ve mekanikerler aracın önüne geçerek görüntü alınmasını engellediler.

Sonrasında Vettel araca tekrar geçemedi ve testi erken noktaladı. Takımın ilk araştırmasına göre güç ünitesinde bir basınç yükselmesi oluştu.

Bundan ötürü mühendisler hemen duruma müdahale etmeye çalıştılar. Şimdilik problemin ayrıntıları bilinmiyor. Güç ünitesinin detaylı analiz için İngiltere'ye gönderilme ihtimali var.

Ayrıca Ferrari de Carlos Sainz'ın öğleden sonra yaşadığı sorunun da hidrolik kaynaklı olduğunu açıkladı.

Takım, bu sorunu çabucak çözdü ve İspanyol pilot yeniden piste çıktı.