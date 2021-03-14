Gasly: "Heyecanlanmak için sebeplerimiz var ancak sakin kalmalıyız"

Pierre Gasly, Bahreyn testinin son gününde güçlü bir performans ortaya koydu ve AlphaTauri adına sağlam geçen testleri devam ettirdi.

Testin ardından konuşan Fransız pilot, "Kendimi hazır hissediyorum. Ne yazık ki testler bitti ve araca geçtiğim bir sonraki sefer yarış olacak. Yapmak istediğimiz tüm programı tamamlayabildiğimiz için çok heyecanlıyım. Bence sahip olduğumuz araç hakkında iyi bir fikir edindik. Neyi geliştirmemiz gerekiyor? Güçlü yönlerimiz neler? Hepsi hakkında bilgilerimiz var. Bu yüzden gerçekten olumlu görünüyor."

"Her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Ancak dürüst olmak gerekirse, geride kalan bu üç günün ardından geçen yıl aynı dönemde Barselona'da olduğumuzdan çok daha iyi bir konumdayız."

"Gerçekten çok mutluyum. Bence hangi takımların çok hızlı olacağını biliyoruz: Bu konuda zaten bazı fikirlerimiz var. Bir takım olarak tam olarak nerede yer aldığımızı, ancak umarım yarış için buraya geri dönmeden önce önümüzdeki günlerde bazı cevaplar daha bulabiliriz. Umarım mücadeleye dahil olabilir ve özellikle de bazı iyi puanlar için savaşabiliriz." dedi.

Gasly, yeni kurallara göre hazırlanan AT02'nin biraz daha fazla kaydığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse yeni araç tek bir yerde değil, her yerde biraz daha yavaş. Daha fazla kaygan, normalden biraz daha fazla kayıyor ve çekiş biraz daha sıkıntılı. Genel olarak denge çok fazla değişmedi, sadece aracın genel tutuşu değişti. Bu yere basma gücünü geri kazanmak zorunda kalacağız. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Faenza ve Bicester'da bir sürü zeki mühendisimiz var, bu yüzden umarım bazı iyi cevaplar bulacağız."

Sonrasında Honda motoru hakkındaki soruyu yanıtlayan Gasly, "Şimdiye kadar gerçekten mutluyuz, geçen yıla göre ileriye doğru bir adım oldu. Geride kalan üç günde sürülebilirlik mükemmeldi, bu yüzden bu tarafta gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Mercedes'in çok güçlü bir motora sahip olduğunu gördük. Bunu McLaren ve Williams ile gösterdiler ve açıkçası çok fazla potansiyele sahip olduklarını görebilirsiniz. Sıralama turları başlamadan önce çok fazla heyecanlanmak istemiyorum. İki hafta sonra gerçek resmî göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Gasly, takımın iyi bir iş yapacağından emin.

"İyi bir paketimiz var ama kesin bir yargıya varmak istemiyorum, çünkü iki hafta içinde işler çok farklı olabilir. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Üzerinde çalışmamız gereken alanlara bakıyoruz, çünkü aracımız iyi görünse bile, hâlâ geliştirmemiz gereken kısımlar var."

"Elbette heyecanlanmak için iyi nedenler var ve umarım sezonun başında bazı güçlü performanslar sergileyebiliriz. Bunu başarmak çok önemli olacak."