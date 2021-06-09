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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

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Sergio Perez, Azerbaycan’daki galibiyeti ardından bu formunu diğer pistlerde devam ettirmemesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

Perez, geçtiğimiz pazar günü Max Verstappen’in lastiğinin patlaması ardından Formula 1 kariyerindeki ikinci galibiyetini kazandı.

Meksikalı pilot, Bakü’deki hafta sonu boyunca etkileyici bir performans sergilemişti. İkinci antrenman seansını birinci, üçüncü antrenman seansını ikinci sırada tamamlamıştı ve sıralamaların üçüncü bölümünde ise trafik yüzünden 6. sıraya yerleşmişti.

Yarışta ise Lewis Hamilton’ı da gerisinde bırakarak ikinci sıraya kadar yükselmişti ve Verstappen’i de geç pit stratejisiyle geçmeye yaklaşmıştı.

Perez’in RB16B’ye alışması zaman aldıktan sonra bu hafta sonunu temiz bir şekilde bir araya getirebilmesi onun için yeni bir dönüm noktası oldu.

Perez, yarışın ardından verdiği demeçte gelecekteki yarışlarda da bu formunu taşıyamaması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Perez, “İyi bir ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Sadece bu hafta sonu değil, Monako için de aynı şey geçerli.”

“Her hafta sonu, aracı daha da iyi anlıyorum ve hep yarışların ardından derin bir analiz yapıyoruz. Ayrıca takım olarak neyi daha iyi yapabileceğimizi görmek için fabrikada da çok sıkı çalışıyoruz.”

“Fakat evet, kesinlikle daha iyi yönde ilerliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz ve başka bir piste gittiğimizde bu performansı devam ettiremememiz için bir sebep görmüyorum.” 

“Kesinlikle özgüvenim artıyor. Takıma daha iyi entegre oluyorum. Henüz 6. yarıştayız ve sezon uzun.”

“Fakat, bu momentumu korumak ve her yarış gelişmek önemli.” ifadelerini kullandı.

Perez, şu ana kadar Red Bull’da yarış kazanan beşinci pilot oldu ve takımın, Verstappen’den sonraki ilk yeni yarış galibi oldu.

Meksikalı pilot senenin başında araca alışması için 5 ya da 6 yarışa ihtiyacı olduğunu söylemişti ama bunun beklediğinden daha zor olduğunu kabul etti.

Perez, “Sezona umduğumuz gibi başlamadık.”

“Alışmam beklediğimden daha zor oldu ama ilk günden beri fabrikadaki mühendislerle birlikte çok çalışıyoruz.”

“Sonunda takım için iyi sonuçlar aldık. Hızımı kimi zaman ortaya koyuyordum ama Bakü’de sıralamaların üçüncü bölümüne kadar her şey harika gitti. Fakat, yine de pes etmedik ve ileriye baktık. Sonuç olarak harika bir yarış geçirdik.”

“Sonucumdan epey memnunum. Takıma ve kendime olan güvenim oldukça arttı. Sezon şu ana kadar inişli çıkışlı geçti, bu yüzden böyle anların tadını çıkarmak önemli.” dedi.

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Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"

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Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"
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Editör Selin Elif Köse

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