Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"

Hamilton, son yıllarda pist üstündeki başarılarının yanı sıra, arka planda başka şeylere daha odaklandı ve Black Lives Matter hareketinin ana destekleyicilerinden birisi oldu.

Son dönemde sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yaparak çeşitli haksızlıklara değiniyor ve çeşitli taraflara destek veriyor.

Bununla beraber bu yılki mücadele, son yıllardan daha zor olacak gibi görünüyor ve bundan ötürü Hamilton'ın kendi işine daha fazla odaklanması gerekebilir.

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, İngiliz pilotun bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanabilmek için diğer projelere ve sosyal faaliyetlere odaklanıp, dikkatini dağıtmak yerine tüm dikkatini Formula 1'e vermesi gerektiğine inanıyor.

Racingnews365'le yaptığı özel röportajda Villeneuve, "Lewis, harika bir pilot. Şu anda pek çok farklı projeyle meşgul fakat artık yarışlara odaklanması gerekiyor."

"Red Bull'un kazanmayı, Mercedes'ten çok daha fazla istediğini hissediyorum. Mercedes birkaç kolay sezon geçirdi fakat şimdi duruma tepki vermeleri gerekiyor."

"Bakalım durumu nasıl idare edecekler? Mercedes uzun zamandır mevcut konumunda değildi."

"Aynı şey Lewis için de söylenebilir. Güçlü bir rakibe cevap vermek zorunda kaldığı son sezon, Nico Rosberg ile olan şampiyonluk mücadelesiydi."

"Lewis o zaman iyi bir iş çıkaramadı." dedi.