Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarıştan üçünü kazandı ve hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında zirvede yer alıyor.

Azerbaycan'da Max Verstappen kazansaydı, Red Bull her iki şampiyonada da önemli bir fark açabilirdi.

Autosport'a konuşan Helmut Marko,"Max, şu anda Hamilton üzerinde 15 puanlık bir farka sahip olabilirdi."

"Yaşananlar acı verici. Şu anda en hızlı kombinasyon, yani sürücü ve araç paketi bizde. Fakat sadece dört puan öndeyiz ve bu, bizim gücümüzü yansıtmıyor."

"Bakü ve Monako'da en hızlı araç bizdeydi. Barselona'da o kadar iyi değildik fakat bu, temel olarak lastik aşınmasından kaynaklanan bir şeydi. Fakat genel anlamda daha hızlı bir pakete sahibiz." dedi.

Fransa sorulduğunda Marko, "Fransa, başka hiçbir yerde bulunmayan farklı bir asfaltın yanı sıra, farklı virajları içerisinde barındıran tipik olmayan bir pist. Oraya, her yerde en hızlı olmamız gerektiği görüşüyle gidiyoruz." dedi.

Marko, AlphaTauri'nin güçlü formu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"AlphaTauri sadece Monako ve Bakü'de değil, Imola'da da çok hızlıydı. Her zaman bu kadar hızlı olmalarını engelleyen bazı sorunlar var ama genel anlamda beşinci sırada yer alabilmeyi umuyoruz."

"Yuki şimdi İtalya'da olmanın tadını çıkarıyor ve bu da performansı sayesinde kendini hissettiriyor. Sıralama turlarındaki kazasını kontrol edeceğiz. Fakat, Bakü pistini bilmeyen tek pilot oydu. Yarışta güçlüydü ve hiç hata yapmadı. Sezonun ikinci yarısında düzenli olarak puan almasını bekliyorum."

Marko, Pierre Gasly'nin formunu da övdü ve Alpine'e gideceği yönündeki iddiaları reddetti.

"Hayır, Pierre'in performansına şaşırmadım. Giderek daha iyi olmaya devam ediyor. AlphaTauri'de sahip olduğu paket onun için çok uygun. Bu kombinasyon birbirlerine çok iyi uyuyor. İki yıl daha devam edecek kontratımız var. Renault ile ilgili bu saçmalıkların nereden çıktığını bilmiyorum. Pierre, modaya uygun bir Fransız olarak AlphaTauri için ideal bir isim. Fakat her şeyden önce araç içerisindeki performansı çok iyi. Bakü'de performans kaybı yaşamasına rağmen Leclerc'i geride tutması harika bir başarıydı."

Marko, Perez'den de övgüyle bahsetti.

"Her şeyden önce takıma çok iyi entegre oldu. Çok iyi bir takım oyuncusu. Yarışta hızlı olmasını bekliyorduk fakat sıralama turlarında biraz beklentilerin altında kaldı. Bu konu da yavaş yavaş çözülüyor. Mesela Monte Carlo'da daha iyi bir tur atması mümkündü fakat doğru yaklaşıma sahip değildi. Son bölümdeki ilk denemede daha ağırdan almak ve ikinci denemede zorlamak istedik. Fakat hem Monte Carlo hem de Bakü'de kırmızı bayrak vardı. Bunun tam tersini yapmalıyız. Önce süper bir tur atmalı ve bunu devam ettirmeliyiz."

Son olarak eski sürücüleri Sebastian Vettel'in Bakü formu için, "Bizim bildiğimiz Vettel gibiydi. Geçiş denemeleri yaptı, Gasly ile savaş verdi. Bunlar güzeldi. Bu değişikliğin nispeten kısa bir süre içerisinde meyve vermiş olmasından çok memnunum. Umarım diğer yarışlarda da devam eder. Stroll'ün takımında bir numara olmuş durumda, Lance'in babası muhtemelen bu durumdan pek haz etmeyecektir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, and Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images