Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok” Sonraki / F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, şu anda en iyi pilot ve araç kombinasyonunun Red Bull'da olduğu görüşünde.

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarıştan üçünü kazandı ve hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında zirvede yer alıyor.

Azerbaycan'da Max Verstappen kazansaydı, Red Bull her iki şampiyonada da önemli bir fark açabilirdi.

Autosport'a konuşan Helmut Marko,"Max, şu anda Hamilton üzerinde 15 puanlık bir farka sahip olabilirdi."

"Yaşananlar acı verici. Şu anda en hızlı kombinasyon, yani sürücü ve araç paketi bizde. Fakat sadece dört puan öndeyiz ve bu, bizim gücümüzü yansıtmıyor."

"Bakü ve Monako'da en hızlı araç bizdeydi. Barselona'da o kadar iyi değildik fakat bu, temel olarak lastik aşınmasından kaynaklanan bir şeydi. Fakat genel anlamda daha hızlı bir pakete sahibiz." dedi.

Fransa sorulduğunda Marko, "Fransa, başka hiçbir yerde bulunmayan farklı bir asfaltın yanı sıra, farklı virajları içerisinde barındıran tipik olmayan bir pist. Oraya, her yerde en hızlı olmamız gerektiği görüşüyle gidiyoruz." dedi.

Marko, AlphaTauri'nin güçlü formu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"AlphaTauri sadece Monako ve Bakü'de değil, Imola'da da çok hızlıydı.  Her zaman bu kadar hızlı olmalarını engelleyen bazı sorunlar var ama genel anlamda beşinci sırada yer alabilmeyi umuyoruz."

"Yuki şimdi İtalya'da olmanın tadını çıkarıyor ve bu da performansı sayesinde kendini hissettiriyor. Sıralama turlarındaki kazasını kontrol edeceğiz. Fakat, Bakü pistini bilmeyen tek pilot oydu. Yarışta güçlüydü ve hiç hata yapmadı. Sezonun ikinci yarısında düzenli olarak puan almasını bekliyorum."

Marko, Pierre Gasly'nin formunu da övdü ve Alpine'e gideceği yönündeki iddiaları reddetti.

"Hayır, Pierre'in performansına şaşırmadım. Giderek daha iyi olmaya devam ediyor. AlphaTauri'de sahip olduğu paket onun için çok uygun. Bu kombinasyon birbirlerine çok iyi uyuyor. İki yıl daha devam edecek kontratımız var. Renault ile ilgili bu saçmalıkların nereden çıktığını bilmiyorum. Pierre, modaya uygun bir Fransız olarak AlphaTauri için ideal bir isim. Fakat her şeyden önce araç içerisindeki performansı çok iyi. Bakü'de performans kaybı yaşamasına rağmen Leclerc'i geride tutması harika bir başarıydı."

Marko, Perez'den de övgüyle bahsetti.

"Her şeyden önce takıma çok iyi entegre oldu. Çok iyi bir takım oyuncusu. Yarışta hızlı olmasını bekliyorduk fakat sıralama turlarında biraz beklentilerin altında kaldı. Bu konu da yavaş yavaş çözülüyor. Mesela Monte Carlo'da daha iyi bir tur atması mümkündü fakat doğru yaklaşıma sahip değildi. Son bölümdeki ilk denemede daha ağırdan almak ve ikinci denemede zorlamak istedik. Fakat hem Monte Carlo hem de Bakü'de kırmızı bayrak vardı. Bunun tam tersini yapmalıyız. Önce süper bir tur atmalı ve bunu devam ettirmeliyiz."

Son olarak eski sürücüleri Sebastian Vettel'in Bakü formu için, "Bizim bildiğimiz Vettel gibiydi. Geçiş denemeleri yaptı, Gasly ile savaş verdi. Bunlar güzeldi. Bu değişikliğin nispeten kısa bir süre içerisinde meyve vermiş olmasından çok memnunum. Umarım diğer yarışlarda da devam eder. Stroll'ün takımında bir numara olmuş durumda, Lance'in babası muhtemelen bu durumdan pek haz etmeyecektir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, and Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, on the podium

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, and Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

Önceki haber

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

Sonraki haber

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

5s
2
Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

1s
3
Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

3s
4
Formula 1

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti

9s
5
Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

4s
Son Haberler
F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
F1

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

4dk
Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
F1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

1s
Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”
F1

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

2s
Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"
F1

Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"

2s
Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor
F1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil" Azerbaycan GP
Formula 1

Hill: "Perez, Bottas gibi sadece tek turda güçlü değil"

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

Ricciardo: "Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum"

Hamilton: “Bakü’de yaşananlardan çıkarabileceğimiz olumlu noktalar da var”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Bakü’de yaşananlardan çıkarabileceğimiz olumlu noktalar da var”

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu!

Son Haberler

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
Formula 1 Formula 1

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”
Formula 1 Formula 1

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton'ın yarışlara odaklanması gerekiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.