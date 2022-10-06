Perez: "Artık Suzuka'da iyi bir sonuç almak istiyorum"

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Sergio Perez, zorlu yarışların ardından Singapur'da harika bir hafta sonu geçirdi ve pazar günü bu yılki ikinci zaferini aldı.

Meksikalı pilot bu sonuçla kötü giden sezonu tersine çevirdi ve şampiyona ikincisi Charles Leclerc'le arayı kapattı.

Bu hafta sonu Suzuka yarışı yapılacak ve pistin yapı itibariyle Red Bull'a daha uygun olacağı düşünülüyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Perez, şöyle dedi: "Suzuka, özellikle de dünyanın en iyilerinden biri olduğunu düşündüğüm ilk sektörüyle eşsiz bir pist."

"İyi bir tur zamanı elde etmek için 11. viraja kadar oldukça hassas bir sürüş çıkarmalısınız. Eğer aşırıya kaçarsanız, turunuzu mahvedebilirsiniz."

"Bu pistte çok fazla risk almanız gerekiyor çünkü geniş kaçış alanları yok. Bu nedenle bir hata yaparsanız her şey çok hızlı bir şekilde bitebilir."

"Ne yazık daha önce ki bu pistte hiç podyuma çıkamadım ama önümüzdeki Pazar bunu başarmak harika olurdu."

"Japonya'daki en iyi anılarım taraftarlarla alakalı. Bu yüzden bu hafta sonu onları ve Honda'yı memnun etmek istiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius