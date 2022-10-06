Hamilton: "Geçen yıl bütçe sınırını aşsaydık şampiyonanın gidişatı değişirdi"

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Formula 1 yönetimi, belki 15 yıldır devam eden tartışmalara geçen yıl itibariyle son noktayı koydu ve takımların harcamalarını 145 milyon Euro ile kısıtlı tutan bütçe sınırı uygulaması hayata geçirildi -sınır bu yıl 5 milyon daha düşürülerek 140 milyona Euro düzeyine indirildi.

Bütçe sınırının ilk sezonu Red Bull-Mercedes çekişmesine sahne olmuş, odağını erkenden 2022 sezonuna çeviren Mercedes son büyük güncellemesini Britanya GP'sine getirirken, Red Bull ise aracın gelişimini sürdürmüş ve Suudi Arabistan'a kadar güncelleme getirmeye devam etmişti.

O dönem takımın bütçeyi nasıl yönettiğine yönelik birtakım cılız sesler vardı -fakat bu sesler birkaç gündür daha yüksek duyulmaya başlandı diyebiliriz, nitekim son iddialara göre Red Bull geçtiğimiz sezon bütçe sınırını 10 milyon Euro gibi bir miktar aşmış vaziyette!

Sky F1'e bu iddiaları yorumlayan Hamilton, Mercedes'in böyle bir ihlalde bulunmadığını, eğer bulunsaydı şampiyonanın sonucunun değişeceğini iddia ediyor.

Hamilton, "Bu, 2021 sezonu boyunca düşünmediğim bir şey değildi."

"Sanırım bu konuda yeterince bilgim yok. Birçok farklı konuda birçok farklı iddia mevcut, dolayısıyla gerçekten bir şey söyleyemem.

"Şunu söylemeliyim; geçen yıl son güncellememizi Silverstone'a getirmiştik, neyse ki harika bir güncellemeydi ve bizi rekabetin içinde tuttu."

"Ancak daha sonra Red Bull'un her hafta sonu ya da iki haftada bir güncelleme getirdiğini gördük. Sanırım o noktadan sonra en az dört yükseltme daha yaptılar."

"Yeni bir zemine 300.000 Euro harcasaydık ya da yeni bir kanat getirseydik, bu doğal olarak şampiyonanın sonucunu değiştirirdi, nitekim daha sıkı rekabet edebilecek bir durumda olurduk."

"Umarım bütçe sınırının aşılması gibi bir sorun söz konusu değildir. Muhammed [Ben Sulayem] ve FIA'nın sonuçlar ne olursa olsun doğru olanı yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA normalde 5 Ekim günü geçtiğimiz sezonun finansal raporlarını kamuoyuna açıklayacaktı, ancak sürecin karmaşık ilerlemesi nedeniyle açıklama 10 Ekim'e ertelendi.

Yönetim organının yapacağı açıklamanın şeffaf olup olmayacağı sorulan Hamilton, "%1,000. Şeffaflığın her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu her zaman çok önemli, özellikle de dünyanın dört bir yanından yarışları izleyen ve seyahat eden tüm taraftarlar için. Bunun yanı sıra tüm çalışanlar için de organizasyon genelinde şeffaflığın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Hesap verebilme ilkesine de her zaman sadık kalmamız gerekiyor. Geçtiğimiz senelerde birçok olayın genel olarak arka planda ele alındığını gördük -ancak Muhammed'in böyle çalıştığını pek düşünmüyorum."

"Bence dürüstlük onun için çok önemli ve tıpkı yeni F1 yönetiminde olduğu gibi iyi insanlardan oluşan bir kadrosu var. Umarım doğru bir yönetime sahip oluruz." dedi.