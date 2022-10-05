McLaren, Singapur GP güncellemeleriyle dikkatleri üzerine çekti

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Yapılan revizyon içerisinde sidepod ve motor kapağı karoser yapısında temel değişiklikler yer alırken aracın tabanında ve difüzör bölümünde de değişiklikler yapıldı.

Ancak güncellemelerin büyük olması ve lojistik zorluklar nedeniyle takım, Singapur'da güncellemeleri sadece Lando Norris'in aracına ekledi.

Takım, aynı güncelleme paketinin ikinci setini Japonya'ya da getirecek ve böylece Daniel Ricciardo da bu paketi kullanmaya başlayacak.

Yeni güncelleme paketindeki en büyük değişiklik, takımın Red Bull'un tasarımından ilham alarak hazırladığı sidepod hava girişi tasarımı oldu. Bununla birlikte yapılan tüm değişiklikler, takımın sezon başından bu yana MCL36'da yaptığı tasarım değişikliklerinin devamı olarak da görülmeli.

Şu ana kadar birçok takım Red Bull tarzı sidepod yapısına geçti ve bu kapsamda arka tarafı rampa şeklinde aşağı inen sidepod tasarımını kullanmaya başladı. Ancak Red Bull tarzı, sidepod hava girişinin üst kısmı, alt kısmından daha kısa olan tasarımı kullanan ilk takım McLaren oldu.

Konsept olarak benzer olsalar da McLaren tasarımı tam olarak bir Red Bull replikası değil ve öyle olması da beklenmemeli çünkü genel sidepod yapısında hâlâ bazı farklılıklar bulunuyor.

Muhtemelen daha da önemlisi, kaportanın altındaki bileşenlerin yapısında ciddi ayrışma var. Sadece güç ünitesi, radyatör, soğutucu ve elektroniklerin yerleşimi değil, yan kaza barlarının (SIS) yerleşimi de tamamen ayrışıyor.

McLaren MCL36 & Red Bull RB18 internal sidepod and SIS detail Photo by: Uncredited

Yukarıdaki resimlerde görebileceğiniz üzere, McLaren'in alt tarafta yer alan kaza barı Red Bull'a kıyasla daha yüksek konumlandırılırken, yukarıda yer alan kaza barı ise daha geride, soğutma parçalarının arkasında konumlandırılmış.

McLaren, bu bölümün tasarımını iyileştirmek için gelecek sene için hazırladığı aracın iç bileşenlerinin yerleşiminde değişiklik yapabilir. Ancak bu sene geçici olarak yapılan bu değişikliklerle takım, sidepod hava girişinde ve kola şişesi hattının ön tarafında yapılan değişikliklerin, soğutma panjurlarının da uygun şekilde uyarlanmasıyla soğutma ve aerodinamik verimlilikte bir artış sağlamayı umuyor.

Singapur GP'ye getirilen yeni sidepod tasarımının bir diğer yönü ise, kendisinden önce yer alan tabanda, taban çitinde ve önlük (tabanın çay tepsisi adı verilen en uç bölümü) kısmında yapılan değişikliklerle sidepodun ön alt kısmında yer alan kesik arasında hava akımı için derin bir oluk oluşturulmuş olması.

McLaren, sezon başında tabanın şasiye bağlanma şekli açısından farklı yol seçen iki takımdan birisiydi. Diğer takım ise Alfa Romeo'ydu. Alfa Romeo o tasarımı erkenden bırakırken, McLaren'ın da bunu yapması bekleniyordu.

Bırakılan çözümde, aracın merkez çizgisi boyunca, merkez çizgisinin altından zeminin üst yüzeyine ve sidepodların etrafına hava akışını sağlayan bir kanal oluşturulmuştu.

O tasarım, zemin altının normal şartlarda alabileceği hava akışının bir kısmının azalmasıyla sonuçlandı. McLaren MCL36'daki zemin altı kanalları, rakiplerinin bir kısmından daha dardı.

Güncellemenin bir parçası olarak bu tasarım değiştirildi. Bu kapsamda tabanın ön kenarı artık şasinin kenarıyla buluşacak şekilde tasarlandı ve taban çitlerinin tamamı, yeni akış şemasından faydalanacak şekilde optimize edildi.

Çitlerin en iç kısmı artık, Ferrari'de gördüğümüzle aynı şekilde tabanın üzerinde dururken, önlük ve şasinin altını ayırmak için kullanılan dikey parça daha ileride konumlandırılmış.

Gizli değişiklikler

McLaren MCL36 floor Photo by: Giorgio Piola

McLaren'ın MCL36'nın dış yüzeyinde yaptığı değişiklikler, yazının önceki kısmında bahsettiğimiz üzere görülebilir güncellemelerdi. Ancak performans açısından en büyük getiri sağlayacak düzenlemeler ise aracın altında yer alıyor.

Ne yazık ki, F1 araçlarının o bölümünü ancak mekanikerler aracın altında çalışıyorsa ya da araç pist dışına çıktıysa ve bir çekici tarafından kaldırılıyorsa görebiliyoruz.

Bizler bu şekilde düşünürken, McLaren'ın tasarım süreci açısından proaktif olması normal bir şey. Dışarıdan bakıldığında McLaren'ın, lider takımların tasarımlarında gördüğümüze benzer (3) şekilde kademeli tekne kuyruğu tasarım hazırladığı görülüyor.

Tabanın üst yüzeyinde yapılan değişikliklere bakınca, tabanın alt kısmında da değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunları görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

Bununla birlikte McLaren, Singapur GP öncesinde güncellemelere dair yaptığı açıklamada, yeni bir difüzör getirdiğini bildirmişti.

Ancak o daha çok farklı sürüş yüksekliklerinde yerel akış davranışını daha iyi anlamak için bir test öğesi olarak kabul edildi. Yani o güncelleme, yarış hafta sonunun rekabetçi seanslarında hiç kullanılmamış olabilir.

McLaren MCL36 front brake duct inlet comparison Photo by: Uncredited

McLaren, Singapur'da sıcaklıkları kontrol altında tutabilmek için, yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere ön fren kanallarının boyutunda ve şeklinde değişiklik yaptı.

Geniş olan tasarım, açık bir şekilde üst salıncak ve çekme kolunun birleştiği bağlantı noktasını açıkta tutmak amacıyla tasarlanmış olsa da, daha çok geleneksel tasarıma benziyor.

Bu tasarım, iç resimdeki genel tasarıma benzer şekilde üst tarafta içe doğru daralıyor ve süspansiyon elemanlarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ve ayrıca süspansiyon elemanlarını ortaya çıkarma amacıyla tepe bölümü fazla eğildiği için normal tasarım (iç resim) ile bu ortaklığı paylaşıyor.

Alpine'in tabanı

Alpine A522 floor comparison Photo by: Alpine

Alpine her ne kadar Singapur'a McLaren kadar büyük güncellemeler getirmese de, her iki pilotuna yeni taban getirdi.

Ve bir kez daha, her ne kadar tabanın yüzeyinde değişiklikler olduğu görülse de, daha güçlü modifikasyonlar tabanın altında gizli gibi görünüyor.

Tabanda yapılan bu değişiklikler, takımın birkaç yarış önce tanıttığı 'buz patenleri' ile birlikte çalışacak yeni bir sırt tasarımı içeriyor.

Dışarıdan bakıldığında, takımın tabanın kenar kısmında yaptığı değişiklikler görülebiliyor. Önceden orta bölümün yukarıya doğru eğimli olduğu arka tarafı düzleştirilmiş. Tabanın bu bölümünün kenarında artık tam uzunlukta bir metal şerit bulunurken, arkadaki kavisli zemin bölümünde de onu korumak için bir metal şerit eklenmiş.

Takım hem yapmış olduğu bu güncellemeden, hem de güncellemenin hem sezonun kalanı hem de 2023 için vermiş olduğu umuttan dolayı oldukça mutlu görünüyor.

Takımın teknik direktörü Matt Harman, "Bu taban bu yarışta çok güçlüyse, o zaman aynı zamanda bizim için bazı fırsatlar ve önümüzdeki araç için konseptler konusunda kapılar açmış demektir. Bu, bu sene getirdiğimiz son güncelleme olmayacak. Getireceğimiz başka küçük şeyler var. Ancak aynı zamanda bu, gelecek seneki aracın aralığıyla da alakalıydı." dedi.

Aston Martin AMR22 floor Photo by: Uncredited

Aston Martin de Singapur GP'de taban kenarında değişiklik yaptı ve başka bir takımda görülen çözümü tabanına ekledi.

Ferrari F1-75 ve Red Bull RB18'de arka lastiğin ön tarafına gelen bölümde görülen kesik ve kanatçık, Aston Martin aracına de eklendi.

Bu kanatçık muhtemelen rakiplerinde olduğu gibi taban altındaki buz pateni kanadına bağlı.

Kesikten hemen sonra yükseltilmiş bir zemin bölümü ile birlikte kullanılan bu kanatçık, lastiğin dönmesi ve deformasyonunun neden olduğu, kontrolsüz olması nedeniyle difüzörün performansını düşürebilen lastik fışkırması olarak bilinen fenomen ile mücadeleye yardımcı olmak için arzu edilen akış yapılarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

AlphaTauri AT03 nose detail Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, Singapur Grand Prix'si için yeni bir burun ve ön kanat tasarımını tanıttı ve gridde diğer takımlarda gördüğümüze benzer tasarımlara geçiş yaptı.

Eski tasarımda burun, ön kanat ana planyasından daha aşağıda yer alıyordu ve ana planya, burnun yanına bağlanıyordu. Bu sayede iç resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümden, hava akışı aracın altına doğru yönlendiriliyordu.

Yeni tasarım ile bu felsefeden vazgeçildi ve ana planyanın orta kısmı, kenarlarına göre daha aşağıda konumlandırıldı. Diğer taraftan burun, tam olarak ana planyanın üzerine otutturuldu ve AlphaTauri böylece yeniden kaza testine girmek zorunda kalmadı.

Bu sene tüm takımlar, harcamaları azaltmak için benzer yaklaşımı sergiliyor. Burun içerisinde kaza yapısı yer alıyor ancak onun etrafında birçok panel bulunuyor. Farklı bir yaklaşım ile performans kazanılacaksa, bu paneller üzerinden değişiklik yapılıyor.

AlphaTauri AT03'ün burnunda yer alan makyaj panelini, üstteki çizimde her iki tasarımda da görebilirsiniz. O panel sayesinde, burunda kaza testine gerek kalmadan bu şekilde bir değişiklik yapılabilmiş.

Diğer taraftan AlphaTauri'nin yeni burun tasarımında, eski tasarımda burun ucunda bulunan oval girişli pilot soğutucu kanalı bırakıp Naca tarzı ters üçgen şeklinde soğutma girişine geçtiğini söyleyebiliriz.