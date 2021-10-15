Perez: "2021 sezonunun en iyisi Verstappen"

Verstappen, bu sezon yedi galibiyet almayı başardı ve bitime altı yarış kala şampiyonada Mercedes'ten rakibi Lewis Hamilton'a karşı altı puanlık bir avantajı var.

Bu yıl Alex Albon'un yerini alarak Red Bull'a katılan ve Verstappen'in yeni takım arkadaşı olan Perez, Azerbaycan'da kazandı ve şu anda şampiyonada beşinci sırada.

Fakat Perez, yıl boyunca Verstappen seviyesinde değildi ve son yıllarda gridin en istikrarlı isimlerinden biri olsa da, Hollandalı pilot karşısında varlık gösteremedi.

Geçen hafta sonu Türkiye'de konuşan Perez, 2021 sezonunun en iyisinin Hollandalı sürücü olduğunu ve neredeyse hiç hata yapmadığını belirtti.

Perez, "Dürüst olmak gerekirse, şu ana kadar sezonun pilotu Max'ti."

“Bence herkes arasında en az hatayı o yaptı. Her şeyi oldukça üst bir seviyede bir araya getirdi."

"Sezon hâlâ çok uzun ve gitmemiz gereken yarışlar var. Neler olacağını göreceğiz ama şimdiye kadar hatasız bir şekilde bu kadar yüksek bir seviyede performans göstermiş olması, beni pozitif anlamda şaşırttı." dedi.

Perez, Verstappen'in RB16B'nin güçlü bir araç olduğunu gösterse de, kendisinin bu araca adapte olmakta zorlandığını ekledi.

Meksikalı sürücü, "Açıkçası, Verstappen'in takım arkadaşı olmak kolay değil çünkü o araçla tamamen bir bütün ve çok güçlü bir performans sergiliyor."

"Bazı yönlerden benzersiz bir aracımız var ve onunla doğru yaklaşımı bulmak zor olabiliyor. Sonuçta benim alıştığımdan çok farklı."

"Bazı araçlara uyum sağlamak daha kolay, diğerlerine ise daha zor. Bazı sürücüler daha az uyum sorunu yaşarken, diğerleri daha fazla yaşıyor. Her gün psikolojik olarak çok güçlü olmanız gerekiyor ve güç yönlerimden birinin araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve her yarışta en yüksek sonuçları elde etmek olduğunu düşünüyorum."

"Araca adapte olmak benim için gerçekten çok zor bir süreçti ama büyük veya özel bir sorun olmadı."

"Çok iyi ve hızlı bir aracımız var. Max sürekli olarak, griddeki en iyisi olmasa bile en iyi araçlardan birine sahip olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images