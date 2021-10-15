Ferrari artık kalan tüm yarışlarda artık podyum hedefliyor

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları hibrit sistemi Rusya GP'ye getiren Ferrari, Türkiye'de Carlos Sainz'ı da yeni güç ünitesine geçirdi.

Sainz, 19. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükselişle sekizinci oldu ve hafta sonunu puanla kapattı. Charles Leclerc ise uzun süre podyum için mücadele ettiği yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Leclerc, yarışın bir noktasında liderliğe de yükseldi ancak geçiş lastikleri için pite girmek zorunda kaldı ve bundan ötürü de geriye düştü.

Sonuç olarak Ferrari'nin 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonraki ilk galibiyetini alma umutları suya düştü ve takım iki senedir yarış kazanamıyor.

Binotto, kalan altı yarışta galibiyet gelmesini beklemiyor fakat en azından podyum için zorlayabileceklerini düşünüyor.

Sky İtalya'ya konuşan Binotto, motor güncellemesiyle beraber Mercedes ve Red Bull'a karşı yarışıp yarışamayacakları sorulduğunda şöyle dedi: "Bence gerçekçi olmalıyız. En iyilere yaklaştık ama hâlâ öndeler ve bence yenilmez durumdalar."

"Ancak bu yeni güç ünitesi, kendimizi onların hemen arkasında konumlandırmamızı sağlıyor, ki bu çok önemli bir şey çünkü diğerlerinin önünde yer aldığımız anlamına geliyor."

"Bence podyumu düşünebilir ve her yarışta podyuma çıkmaya çalışabiliriz."

"Türkiye'de McLaren'a karşı on puan kazandık. Bunlar önemli puanlar. Şu andan itibaren bu tarz sonuçlar alabilirsek bu gerçekten çok iyi olacak."

Ferrari, pazar günkü sonuçlarla beraber McLaren ile farkı 7.5 puana düşürdü ve kalan yarışlarda kıyasıya bir rekabet olacak.

İtalyan ekip için kilit noktalardan biri, Sainz'ın 19. sıradan 8. sıraya yükselirken, yarışa son sıradan başlayan Daniel Ricciardo'nun ancak 13. olabilmesiydi.

Binotto, "Sainz iyi bir yükseliş gerçekleştirirken, Ricciardo neredeyse aynı pozisyondan başladı ve geride kaldı."

"Bence fark, gelişen bir araca güvenebilmek."

"Bu açıdan henüz en iyiler seviyesinde değiliz ama iyi bir yarış yapmamızı, iyi bir geri dönüş gerçekleştirmemizi ve aynı zamanda geçişler yapmamızı sağlıyor." dedi.