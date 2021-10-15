Losail, F1 yarışı için pit girişini önemli ölçüde değiştirdi

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Katar'ın Formula 1 takvimine girmek adına görüşmeler yaptığı noktada Losail'e gitme kararı almış ve Macaristan Grand Prix'sinden hemen sonra F1 sportif direktörü Steve Nielsen ile birlikte pisti denetlemişti.

Pist, otomobil yarışları için FIA 1. sınıf lisansına sahip olmasına ve 2009'da bir GP2 Asya yarışı için kullanılmasına rağmen F1 yarışı için bazı değişikliklere ihtiyaç duyuluyordu. Bu sebeple de Masi'nin denetimi ve yarış için gerekli değişiklikleri söylemesi son derece önemliydi.

Daha önce de belirtildiği üzere, orijinal pist düzeninde yapılması gereken ana değişiklik, pit girişi oldu. Ayrıca bazı kerbler ve bariyerlerin de biraz güncellenmesi gerekiyordu.

Konu hakkında konuşan Masi, pistteki çalışmaların devam ettiğini, hatta neredeyse tamamlandığını belirti.

Masi, "Pit yolu girişini tamamen değiştiriyorlar. Yani motosikletler için pit yolu girişinin önemli ölçüde değişeceğini söyleyebilirim. Bu çalışmalar neredeyse tamamlanmış durumda." "Bu, MotoGP ve FIM dünyası için tamamen farklı bir tarz. Bu yüzden nispeten kısa bir süre içerisinde uyum sağlamaya çalışıyorlar, ki bu da göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer şey. Sonuçta büyük bir zaman diliminden bahsetmiyoruz." "Önümüzdeki hafta sonu, Austin'den önce çalışmaların nasıl gittiğine göz atmak için tekrar oraya geri döneceğim. Fakat tüm çalışmalar neredeyse tamamlanmış durumda." dedi.

Atmosphere at pitlane Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motosiklet yarışlarının gereksinimlerine uygun şekilde oluşturulmuş ve yıllardır buna uygun şekilde kullanılmış bir pistte yarışacak olmak, büyük zorluklar ortaya çıkarmış durumda.

Masi, "Açıkçası en önemli kısım, Tecpro bariyerleri ve bunun gibi şeyler göz önüne alındığında, motosiklet yarışları için duyulan güvenlik ihtiyacıydı."

"Burası esas olarak bir motosiklet pistiydi. Bu yüzden birkaç yere çift kerb eklemek zorunda kaldık. Virajların kesilmesini önlemek için iç tarafa sosis kerbler ekledik, çıkışlara çift kerb ekledik, pist anlamında bunlar büyük şeyler."

"Bazı yerlerdeki bariyerler geliştirildi. Zaten bazı Tecrpo bariyerler vardı ama her yere ekstra olarak lastikler de koyduk. Sanırım pist değişikliği anlamında en büyüğünün pit girişi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Pit garajlarının olduğu kompleks ise Formula 1 için fazlasıyla yeterli olarak görüldü.

Masi, "Fazlasıyla yeterli. Temel sayı anlamında yaklaşık 40 garaj olduğunu düşünüyorum. Biz oradayken, yanlış hatırlamıyorsam fazladan 10 garaj daha eklemişlerdi. Yani toplamda 50 tane pit garajı var. Fazlasıyla yeterli alan var."

"Pist, garajlar, padok alanı ve bunun gibi her şey anlamında gayet iyi. Bence bu yıl, Formula 1 için güzel bir yer olacak." dedi.