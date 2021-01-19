Perez, 2021 Red Bull için koltuk ayarı yaptırdı
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Red Bull Racing pilotu Sergio Perez, yeni takımının fabrikasına giderek 2021 için koltuk a yarı yaptırdı.
2014'ten 2020 sonuna kadar Racing Point/Force India ile yarışan Sergio Perez, 2021 yılı için Red Bull Racing ile anlaşmıştı.
Meksikalı pilotun kontratı, Abu Dhabi GP sonrası açıklandı ve takım fabrikasına gitmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Bugün yeni takımının fabrikasına ilk kez giden Perez, hem takımla tanıştı hem de 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.
Red Bull sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beraber, Perez'in yeni takımıyla ilk fotoğrafını da yayınlamış oldu.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Perez, 2021 Red Bull için koltuk ayarı yaptırdı
paylaşım
yorumlar
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