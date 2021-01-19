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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

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Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alfa Romeo Sauber, 2021 aracının ismi için bir rakam atlıyor: 22 Şubat'ta Varşova'da tanıtılması planlanan aracın adı C41 olacak! Ferrari'nin yeni güç ünitesine güvenen Hinwil merkezli ekip, iki gelişim hakkını da dar buruna geçiş için kullanacak.

Dün Alfa Romeo'nun 2021 aracını, 22 Şubat'ta Varşova'da yapacağı bir lansmanla tanıtacağını duyurmuştuk. Noel'den hemen önce PKN Orlen'le anlaşma yenileyen İsviçreli ekip, bunun üzerine (Orlen'i mutlu etmek için) yeni aracını Polonya'nın başkentinde tanıtmaya karar verdi.

Bu anlaşma kapsamında PKN Orlen, takımın ana sponsoru olarak kalacak. Robert Kubica da hem yedek pilot hem de simülatör sürücüsü olarak takımla devam edecek.

F1'de yeni aracını tanıtan ilk ekip Alfa Romeo olacak gibi görünüyor.

2020 aracı için C39 adını kullanan Alfa Romeo'nun yeni aracına -geleneksel şekilde- C40 ismi vereceği düşünülüyordu. Takım 2022'ye ertelenen projeye erken başlamış olduğu için araca ismi de (C41) çoktan verilmiş oldu. 

Bu yüzden 2021 aracına C41, 2022 aracına ise C40 adı verilecek.

C41, C39'a kıyasla görünüm anlamında epey değişecek gibi görünüyor. Yeni kurallar gereği tabanda epey değişiklik yapılacak. Ayrıca difüzör ile arka fren kanalları da değişecek.

Bununla beraber Monchaux önderliğindeki ekip, Mercedes'in getirdiği modaya uyarak dar burun konseptine geçiş yapacak. Bu tasarım Renault, McLaren ve Racing Point tarafından da kullanılıyor.

Böylece baş tasarımcı Luca Furbatto, iki gelişim hakkını da yeni burunu geliştirmek için harcamış oluyor. Geriye FIA'nın çarpışma testlerini geçmek kalıyor.

Haas ise 2021 lastiklerini daha iyi kullanmak için farklı bir süspansiyon tasarımına olanak tanıyan yeni vites kutusuyla beraber Ferrari'nin aerodinamik konseptini benimseyecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi , Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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