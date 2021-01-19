AlphaTauri, yeni aracını 24 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor

Britanya'dan gelenler veya oraya gidenler için uygulanan zorunlu iki haftalık karantina süreci, AlphaTauri'nin hayatını zorlaştırıyor. Bugünlerde Faenza'da bulunan ekip sanki ikiye bölünmüş durumda.

Takımın aero departmanı, Bicester'deki rüzgar tünelinde 100 kişiyi istihdam ediyor ve İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış halinin bulunmasının ardından kendilerini ekipten izole etmiş durumdalar.

Büyük Britanya'da bulunanlar İtalya'ya dönemiyorlar ve Faenza'da olanlar da Britanya'ya geri dönme şansına sahip değiller.

Her şey plana göre giderse takım, yeni aracını 24 Şubat'ta Imola'da piste çıkarmayı hedefliyor ve faaliyetlerin Noel tatilinden sonra yeniden başladığı düşünüldüğünde, koşullar kesinlikle mükemmel görünmüyor.

Yeni AlphaTauri, yönetmeliklerin verdiği fırsatlara rağmen Red Bull RB16'nın arka tarafına sahip olmayacak. Çünkü Jody Egginton önderliğindeki teknik ekip, daha büyük bir gelişim fırsatı olduğu için iki gelişim hakkını da aracın ön tarafında kullanmaya karar verdi.

FIA kurallarına göre AlphaTauri, herhangi bir gelişim hakkı kullanmadan aracın arka tarafını RB16'nın özelliklerine göre ayarlayabilir. Ancak AlphaTauri, bütçe sınırını hesaba katarak seçim yapmak zorundaydı çünkü kaynaklar hem ön hem de arka tarafın değişmesine yetecek kadar büyük değildi.

Bundan ötürü ön tarafı seçtiler.