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Formula 1 / Özel Haber

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1, 2021 yılında yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Şu anda görüşmeler, başlangıca göre önemli oranda ilerlemiş durumda.

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasının ardından motor sporları dünyası bu durumdan epey etkilendi ve pek çok ülke, yarışı gerçekleştirme konusunda ya zorlandı ya da organizatörler, seyircisiz bir yarış düzenlemek istemediler. 

Bu, 2020'de Formula 1'in Türkiye'ye yeniden gelmesini sağlayan temel şeydi. 2021'de Türkiye GP'nin yapılması konusunda umut yoktu ancak pandeminin etkileri devam ettiği için bu sene de Türkiye GP yapılacak gibi görülüyor.

Formula 1, şu anda 23 yarışlık bir takvim belirlemiş durumda ve şimdiye kadar takvimde pek çok oynama yapıldı. Normalde Vietnam ve Çin takvimde olmalıydı, ancak her iki yarış da takvimden çıkarıldı. Sonrasında sezonun açılış yarışı Avustralya GP yıl sonuna ertelendi ve takvime Imola ve Portimao yarışları dahil oldu.

Ancak takvimdeki değişiklikler, bunlarla sınırlı olacak gibi görünmüyor.

Haftalar önce, Formula 1 ve InterCity İstanbul Park arasında ilk temasların kurulduğunu duyurmuştuk. Şimdi, Formula 1'in planı hakkında daha fazla detay öğrenmeyi başardık.

Formula 1'in Türkiye'yi 13 Haziran'da yapılması planlanan, ancak yarışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda büyük soru işaretleri olan Kanada Grand Prix'sinin yeri için düşündüğü biliniyor.

Formula 1'in 6 Haziran'da Bakü'ye gideceği göz önüne alındığında Türkiye, lojistik anlamda çok iyi bir hedef olarak görünüyor. Geçen yılki yarış epey olaylı geçse de, hemen hemen tüm taraftarlar tarafından beğenildi ve yarış, en çok izlenilenler arasına girdi.

Tüm bunlar Türkiye'nin lehine görünüyor ancak geçen yıla kıyasla takvime girmek o kadar da kolay değil. Çünkü Formula 1, geçen yıl bir şampiyona düzenlemek adına sonradan takvime eklenen çoğu ülkeye oldukça düşük ücretler karşılığında gitmişti. Ancak organizatörler bu yıl bu konuda geri adım atmak istemiyorlar.

Liberty Media, takvimde halihazırda -Kanada hariç- 22 yarış olduğu göz önüne alındığında, 23. yarışı adeta bir lüks olarak görüyor ve Kanada GP'nin yerini alacak ülkeden belli bir yarış ücreti istiyor. Bunun ne büyüklükte olduğu bilinmiyor ancak nihai kararda geçen yıla kıyasla para daha önemli olacak.

Bununla beraber Liberty'nin elini zayıflatan bazı konular da var. Bunların başında Singapur, Japonya ve Brezilya gibi ülkelerin, Formula 1'e bu yıl da ev sahipliği yapamama ihtimali geliyor. Şu anda bu yarışların tamamı takvimde ancak aşılamada beklenilen ilerleme kaydedilemezse, bu yarışların takvimden düşme ihtimali oldukça artacak. Hatta şu noktada, bu yarışlardan birinin veya birkaçının düşme ihtimali oldukça yüksek. Bu da Liberty'nin çok da rahat davranamadığı anlamına geliyor.

Bu ihtimaller nedeniyle Türkiye ile Formula 1 arasındaki görüşmelerin "ileri düzeyde" olduğunu öğrendik. Temelde işin finansal tarafı üzerinde ilerleyen görüşmeler, başlangıca kıyasla gerçek anlamda ilerlemiş vaziyette.

Son günlerde, Kanada'nın yeri için Nürburgring'in de adı geçmeye başladı. Almanya'da bulunan pist, finansal anlamda Formula 1'in normal yıllık ücretini veremese de, geçen yılki başarılı yarışın ardından takvime dönüş için en uygun adaylardan birisi.

Türkiye ile Formula 1 arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmamış olsa da, durum geçtiğimiz haftalara kıyasla çok daha pozitif görünüyor.

Şu an için her ne kadar Türkiye GP'nin Kanada'nın yerini alacağı düşünülüyor olsa da Formula 1 Yönetimi'nin orası için aslında Nürburgring'i düşündüğü, Türkiye'yi ise yılın sonbahar ayları için iptal edilmesi muhtemelen diğer yarışlar yerine B planı olarak gördüğü son iddialar arasında. 

Türkiye'nin Kanada GP'nin yerini alacağı iddiaları henüz olumsuz sonuçlanmış değil ancak olumsuz sonuçlansa bile, yılın sonbahar aylarında bazı yarışlar iptal edileceği için, Türkiye'nin takvime dönüşü neredeyse kesin gibi.

 

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Editör Kemal Şengül

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