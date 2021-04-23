Hill, "DRS’in açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

Russell, yarışın 32. turunda, neredeyse 320km/s hızla belli bölümleri hâlâ ıslak bir pistte Valteri Bottas’ı arkasında bırakmayı çalışırken aracın kontrolünü kaybedince, ikili büyük bir kaza geçirmişti.

Kazanın hemen ardından Russell ve Bottas arasında gergin anlar yaşamıştı ve aracından indiği gibi Bottas’ın aracına giden Russell, ‘İkimizi de öldürmeye mi çalışıyorsun?’ dedikten sonra Bottas’ın kaskına hafifçe vurmuştu. Fakat sonrasında Russell hem kazadan hem de kazadan sonra yaptıklarından ötürü Bottas’tan özür dilemişti.

23 yaşındaki İngiliz pilot, yarıştan sonra verdiği röportajlarda ‘‘pistteki koşullardan dolayı belki de DRS’in kullanımına izin verilmemesi gerekiyordu’’ demişti.

Fakat şampiyona direktörü Michael Masi'den, Russell’a cevap gelmişti ve ‘’Pist bu açıdan gayet normaldi ve herhangi bir sorun da çıkmadı.’’ demişti.

1996 F1 şampiyonu Damon Hill de bu konuda Russell’a katılıyor. Buna ek olarak Hill, bir dahaki sefer böyle koşullar oluşursa bu sefer FIA’nın DRS’i aktif etmeyeceğini de düşünüyor.

F1 Nation podcastinde konuşan Hill, şunları söyledi: ‘’Eminim George, Grand Prix Sürücüler Birliğinin direktörü olarak gelecek toplantıda bundan bahsedecektir.’’

‘’Yarıştan sonra konuştuğum sürücülerin çoğu, hatanın Russell’da olduğunu söylediler. Çünkü geçişi yapmaya çalışan oydu ve hâlâ ıslak bölümlerin bulunduğu bir pistte o geçişi tamamlayabilmesi için her şeyin mükemmel gitmesi gerekiyordu. Fakat bence asıl sorun DRS’in açık olmasıydı.’’

Hill, Russell’ın kazadan sonra verdiği tepkiyi ise bir başka ıslak yarışta gerçekleşen ünlü bir kazanın ardından verilen tepkiye benzetti.

‘’Bana 1998 Belçika’yı hatırlattı. Michael, hata yaparak Coulthard’ın arkasına girmişti.’’

‘’Michael’ı hiç o kadar sinirli görmemiştim. McLaren garajına gidip DC ile kavga etmek istiyordu. Sanırım böyle büyük ve beklenmedik kazaların ardından yaşanan o şok, öfkeye dönüşüyor ve suçlayacak birilerini aramaya başlıyorsun.’’