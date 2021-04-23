Norris, Imola’da Max’ı geçmemeyi tercih etmiş

İngiliz pilot Lando Norris, zorlu koşullarda gerçekleşen Emilia Romagna Grand Prix’sinde çıkardığı kusursuz performansın ardından, podyumun tadını çıkardı.

Valtteri Bottas ve George Russell’ın neden olduğu kazadan sonra yarış durduruldu ve Norris yarışa tekrar başlarken yumuşak lastikler tercih etti.

Yumuşak hamur lastikleri sayesinde ikinci sıradaki Charles Leclerc’i hızlıca geçebilen Norris, Verstappen’i de geçebilecek hızı olduğunu hissetmiş ancak lastiklerini korumak için geçmemiş.

Norris, Twitch kanalında Imola yarışının en iyi anlarını izlerken, ‘’Vermem gereken büyük bir karar vardı. Ben yumuşak hamur lastikteydim çünkü Charles’ı geçmemin tek yolunun starttan sonra ve yumuşak lastikle olduğunu biliyordum. Yumuşaklar, orta hamura kıyasla biraz daha hızlıydı.’’

‘’Bu yüzden yumuşak lastikle devam etme kararı aldık ve bence Max’ı da geçebilirdim, özellikle de ikinci turda. En azından deneyebilirdim ancak deneseydim, podyuma çıkamazdım.’’

‘’Eğer bunu deneseydim, lastiklerimi bitirirdim ve Leclerc beni geçerdi.’’ dedi.

Imola yarış hafta sonunun sıralama turlarında ilk iki sektörde en iyi zamanları çıkaran Norris neredeyse gridin ön sırasında yer alacaktı, ancak Sir Lewis Hamilton’un pole zamanının yaklaşık 0.1 saniye gerisinde kaldı.

Ancak, Norris’in tur zamanı 9. virajda pist limitlerini aşması nedeniyle silindi. McLaren pilotu, son iki viraja kadar Lewis Hamilton’dan 0.2 saniye daha önde olduğunu ekledi.

Norris konu hakkında şunları söyledi: ‘’Hayal kırıklığı, bunu düşündükçe ağlayasım geliyor.’’

‘’İşleri daha da kötüleştiren şey, sondan bir önceki viraja kadar, Hamilton’dan 0.2 saniye daha hızlıydım. Sondan bir önceki virajda, pole pozisyonunu alan kişiden 0.2 saniye daha hızlıydım!’’

‘’Mercedes son iki virajda çok daha iyiydi, her şeyi kaybettim. İki viraj daha vardı ve pole pozisyonunu alabilirdim! Yani, alamazdım çünkü dokuzuncu virajda pist limitlerini aşmıştım, ancak bu işleri daha da kötüleştiriyor. Bu benim sinirlerimi bozuyor.’’

Tüm bunlara rağmen, Norris kariyerinin ikinci podyumunu aldı.