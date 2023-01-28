O'Ward, 2023'te McLaren'la yeniden test yapıp yapmayacağından emin değil
Pato O'Ward, bu yıl bir dizi teste katılsa da, gelecek yıl aynı şeyin olup olmayacağından emin değil.
Meksikalı sürücü, McLaren bünyesinde yer alıyor ve geçen yılki araçla yıl içerisinde bir dizi test gerçekleştirdi.
Aynı zamanda Abu Dhabi GP'nin ilk seansında, McLaren MCL36 ile piste çıktı ve toplamda 22 tur attı.
Sezon sonu Abu Dhabi testinde MCL36 üzerinde çalışmaya devam eden Meksikalı sürücü, gelecek sezon kariyerine IndyCar'da devam edecek.
O'Ward 2023 yılında yeniden bir F1 aracı sürmek istiyor ancak böyle bir fırsat yakalayıp yakalayamayacağından emin değil.
O'Ward, "Gelecek yıl bir McLaren'ın direksiyonuna geçip geçemeyeceğimi söylemek zor, çünkü Nisan'dan Eylül'e kadar çok yoğun bir programım olacak."
"O aylar içerisinde araç kullanma fırsatı bulmak çok zor. Sanırım beklentilerim takımın boş bir hafta ya da hafta sonu bulup bulamayacağına bağlı olacak. Bu tür kararlar da genellikle son dakikada alınıyor."
"Formula 1 çılgın bir dünya ve bazen tam beklemediğiniz anda kapılar açılıyor ya da kapanıyor."
"Öğrendiğim şey, bir yıl öncesinde plan yapmanın mantıklı olmadığı, burada sadece bir sonraki adımı planlayabilirsiniz."
"Daha fazla yarışta zafere ulaşmayı, Indy 500'ü kazanmayı ve IndyCar'da şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyorum. Belki o zaman Formula 1'in kapısı benim için açılır."
"Eğer böyle bir şey olursa, o zaman elbette bunu hemen değerlendiririm." dedi.
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