Vasseur: "Personel değişikliğinden ziyade temel sorunlara odaklanacağız"

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Ferrari için 2022 sezonunu bir kelimeyle özetleyebiliriz: hata.

Birçok yanlış karar alan ve kritik strateji hatalarına imza atan takım, Monako ve Macaristan'da net bir zafere veda ederken, Silversone'da Charles Leclerc'in zaferi ve podyumu kaçırmasına, Brezilya'da ise kuru zeminde ıslak zemin lastikleri kullanarak yine Leclerc'in pole mücadelesinden uzak kalmasına sebep oldu.

Bunun yanı sıra motor alanında da birtakım hatalar yapan takım, dayanıklılık sorunları nedeniyle İspanya ve Azerbaycan'da net iki zaferi elinden kaçırdı.

Birçok kişi Ferrari'nin sert olması ve strateji departmanında değişiklik yapılması gerektiğini öne sürerken, eski takım patronu Mattia Binotto nispeten daha iyimserdi. Takımın neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptığını savunan Binotto, özellikle radyo mesajlarıyla oynandığını düşünmekteydi.

Binotto'nun strateji ekibine olan inancı, Ferrari'nin geçen yıl sahip olduğu fırsatları heba etmemesi için bir şeyleri değiştirmesi gerektiğine dair genel görüşün tam tersineydi, ancak kendisi artık takımın başında değil ve yeni takım patronu Frederic Vasseur'un bu alanla yakından ilgileneceği aşikar.

Ancak Vasseur'ün mevcut pit duvarı ekibini dağıtıp yeni bir kadroyla yola devam edebileceğine yönelik tüm düşüncelere rağmen kendisinin yaklaşımı çok daha farklı gibi görünüyor. Bunun en büyük sebebi, tıpkı Binotto gibi Vasseur'un da strateji hatalarını bireysel seviyeye indirgememesi.

Vasseur'un genel düşüncesi, geçen sezon Ferrari'de ters giden şeylerin arkasında daha derin faktörler olduğunu ve strateji hatalarının birtakım altyapı sorunlarından kaynaklandığını düşünüyor.

Yeni takım patronunun işleri nasıl iyileştirebileceğini anlamak için çabaları devam ederken, Ferrari için çözüm muhtemelen personel değişikliğinden de öte bir anlayış değişimi olacak.

Dolayısıyla Vasseur döneminin ilk aşamasında ani bir değişim hareketine yönelik herhangi bir beklentiye kapılmamak en sağlıklısı.

Motorsport.com'a bu konudaki görüşlerini aktaran Vasseur, "Strateji, aerodinami veya diğer herhangi bir konuyla ilgili konuşurken sadece piramidin en tepesine bakıp geçmemelisiniz."

"Geçen yılki tüm hataları inceliyor, tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyor ve bu hatanın yanlış kararlardan mı, organizasyon sıkıntılarından mı yoksa iletişim eksikliğinden mi kaynaklandığına bakıyorum. Pit duvarının birçok kez en büyük sıkıntıyı yaratan taraf olduğunu söyleyebilirim."

"Bunun yanı sıra verilecek kararlara da bir değil birden fazla kişi bakıyor, bu da yarışın gidişatıyla ilgili çok fazla farklı görüşün ortaya çıkmasına yol açıyor."

"Sadece oldukça temiz bir çalışma ortamına ve doğru pozisyondaki iyi insanlarla sağlıklı bir iletişim kurulmasına ihtiyacımız var. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor." dedi.