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Lawson, Bathurst'ta Red Bull F1 aracını kullanacak

Liam Lawson, önümüzdeki hafta Bathurst 12 Saat'teki gösteri turlarında Red Bull RB7 Formula 1 aracını kullanacak.

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Lawson, Bathurst'ta Red Bull F1 aracını kullanacak
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Red Bull'un 2011 model aracı Bathrust'teki 12 Saat hafta sonu boyunca ünlü Mount Panorama pistinde özel bir gösteride kullanılacak.

İlk başta aracı kimin kullanacağı belirtilmedi ve bu, Daniel Ricciardo'nun kendi topraklarında aracı kullanabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Ancak direksiyonda Super Formula'da yarışacak Lawson'ın olacağı doğrulandı.

Bu, Kiwi'nin Bathurst'teki ilk yarışı olacak ve 2011 yılında McLaren F1 aracıyla Jenson Button tarafından kırılan 1:48.8'lik resmi olmayan tur rekorunu kırma şansı verecek.

Lawson, "Çok heyecanlıyım." 

"Bathurst'e daha önce hiç gitmedim, bu benim için bir ilk olacak."

"Sim yarışlarında ve iRacing'de çok kullandığım bir pist. Bir Yeni Zelandalı olarak Supercars çok büyük bir seri ve ben onu, özellikle de Bathurst 1000'i izleyerek büyüdüm. Her zaman bildiğim en büyük etkinliklerden biri olmuştur."

"Bir kez kullanma ayrıcalığına sahip olduğum ve hayatımın en harika deneyimlerinden biri olan RB7'yi Mount Panorama'da kullanacağım için heyecanlıyım."

"Böylesine eşsiz bir yerde bu fırsatı tekrar yakalayacağım ve taraftarların tepkisini göreceğim için gerçekten heyecanlıyım, çünkü bence çok havalı olacak." dedi.

Lawson, V8 motorlu RB7'yi cumartesi öğleden sonra Bathurst 12 Saat için iki sıralama seansı arasında bir demo seansında kullanacak.

Bu turlar, yayın kapsamında televizyonda canlı olarak gösterilecek.

2023 Bathurst 12 Saat 3-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

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