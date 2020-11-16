Ön kanat ayar hatası, Verstappen'in Türkiye'deki yarışına zarar verdi

Red Bull pilotu, antrenman turları boyunca baskın bir performans sergiledi ve ön sırada yer almasının ardından İstanbul'daki yarışın favorileri arasındaydı.

Kötü bir başlangıç nedeniyle geriye düşen Verstappen, kısa süre içerisinde yükselmeyi başardı ve ilk bölümde Racing Point'ten Sergio Perez'i yakaladı.

Ancak Meksikalı pilotla savaşırken spin atan ve lastiklerine hasar veren genç sürücü, pite girdi ve sonrasında da düzgün şekilde savaşabilecek tempoyu yakalayamadı.

Verstappen sonunda altıncı sırada finiş gördü ve kendisi için "unutulması gereken bir yarış" olduğunu söyledi.

Hollanda gazetesi de Telegraaf'a konuşan Verstappen, yarıştan sonra aracının daha yakından analiz edildiğini ve sorunun ortaya çıktığını belirtti.

Verstappen, ön kanat ayarının düzgün yapılmadığını ve bir tarafın diğerine göre çok farklı şekilde ayarlandığını söyledi.

Bu, aerodinamik denge anlamında aracın her iki tarafının farklı olmasına yol açtı ve bu da araçta neden rahat hissetmediğini ortaya koydu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Temelde her şey ters gitti. Ön kanadımın ayarının tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı."

"Aracımızın ön kanat düzeni, bir tarafta olması gerekenden yedi derece daha azdı. Bu, gerçekten çok fazla."

"Normalde bir veya benzeri bir dereceye ayarlarsınız. Ama yedi derece çok fazla. Öyleyse bir sürücü olarak ne yapabilirsiniz ki? Haliyle neredeyse hiçbir şey işe yaramadı."

Verstappen ayrıca Perez'e yaptığı hamleyle ilgili eleştirilere de açıklık getirdi.

"Onu orada geçmeye çalışmadım bile. Çok sabırsız olduğumla ya da benzeri şeylerle ilgisi yoktu. O noktada yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Sadece arkasına takılmak istedim, ama aniden önden kaymayla pistten çıktım. Sonra aşağı yukarı her şey bitti. Bundan sonra çoğu zaman küçük bir trende sıkışıp kaldım."

"Asfaltın durumu da korkunçtu. Bu ön kanat ayarıyla, sürücü olarak yapabileceğiniz pek bir şey yok."