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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

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Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, Pazar günü Türkiye Grand Prix'sinde 1-2 giderken Racing Point'ten yerlerini korumaları konusunda herhangi bir emir almadıklarını belirtti.

Racing Point, 1. ve 3. sıralarda tamamladığı sıralama turlarının ardından yarışın ilk bölümünü rahat şekilde önde geçmeyi başardı.

Pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll, kısa süre içerisinde farkı 10 saniyenin üzerine çıkarmayı başardı. Ancak ikilinin arası, geçiş lastiğinin ömrünün sonuna yaklaşıldıkça kapandı.

Takım bunun üzerine Stroll'ü pite aldı ve zaman kaybını en aza indirmeye çalıştı.

Stroll yarışı dokuzuncu bitirirken, Perez pite girmedi ve Lewis Hamilton'ın ardında ikinci oldu.

Perez, Pazar günkü yarışta iki Racing Point pilotu arasında herhangi bir takım emri olmadığını söyledi ve takımın şampiyonada üçüncü olmak adına puan almaya odaklandığını belirtti.

Perez, "Hayır, takımlar şampiyonasında üçüncü olabilmek için büyük bir mücadele içindeyiz ve bizim için önemli olan şey gerçekten bu."

"Yani her şey iki aracı olabildiğince yukarıda tutmakla ilgiliydi. Bence o noktada önceki araç Lance'ti ve o sırada en iyisinin pite girmek olduğunu düşündük."

"Bu onun için işe yaramayan bir pit stoptu, ancak sonunda iyi puanlar almayı başardık. Rakiplerimizi geride bıraktık ve şimdi önümüzdeki şampiyonada bizim için oldukça önemli üç yarış daha var." dedi.

Racing Point, Perez'in strateji kararına yardımcı olmak ve Meksikalı pilotu dışarıda tutup, aşınmış lastiklerle finiş görmesini sağlamak adına Stroll'ün aracından gelen lastik verilerini kullanma fırsatı yakaladı.

Perez, "Her şey o geçiş lastikleriyle hayatta kalmakla ilgiliydi, biraz sıkışıp kalmıştık."

"Yarışın sonuna doğru biraz daha yağmur bekliyorduk ve aynı zamanda geçiş lastikleriyle attığımız turlarda oldukça acı çekiyorduk."

"Ufalanma aşaması vardı ve sonra bunu kontrol edebildim. O pite girdiğinde, başka bir seti deneme fikrini de düşünüyordum, çünkü lastiklerim oldukça yıpranmıştı."

"Ancak takım bana onun lastiklerinin hemen parçalandığını ve yeterince hızlı olmadığını bildirdi, bu yüzden dışarıda kalmaya karar verdik."

"Ama geriye dönüp baktığımızda, her ne kadar son turlarda acı çekmiş olsak bile, muhtemelen başka bir set için pite girebilirdik." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör Luke Smith

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