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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ocon yeni güç ünitesi parçalarına geçti

FIA, Alpine'in cumartesi günü öncesinde yeni güç ünitesi parçalarına geçtiğini doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon yeni güç ünitesi parçalarına geçti
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Bu yıl takımlar henüz daha altı yarış geride kalmasına rağmen çok sayıda güç ünitesi değişiklikleri yaptılar ve bundan ötürü yılın kalan kısmında gride cezalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Hafta sonu öncesinde Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçmişti, bugün ise Alpine pilotu Esteban Ocon'un yeni üniteler taktığı ortaya çıktı.

Yapılan açıklamaya göre Ocon, yeni bir kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçiş yaptı. Böylelikle de sınıra gelmiş oldu.

Ocon bir sonraki değişimde 10 sıra grid cezası alacak.

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