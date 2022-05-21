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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

2022 İspanya GP 3. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.072 saniye önünde en hızlısı!

2022 İspanya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2022 İspanya GP 3. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.072 saniye önünde en hızlısı!
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Cuma günü Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un birbirlerine çok yakın görünmesinin ardından cumartesi günkü antrenmanda tablonun nasıl olacağı merak konusuydu.

Şartlar cuma günü ile benzer şekilde çok sıcaktı ve bundan ötürü lastik aşınmasının yüksek olduğu bir seanstı.

Seansın öne çıkan olayı, Haas pilotu Mick Schumacher'in sağ arka freninin alev alması ve bundan ötürü de pite dönmek zorunda kalmasıydı. Pite döndüğünde takım, alevi söndürmek için yoğun çaba harcadı ve bunu başarsalar da, Mick seansa devam edemedi. 

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de ilk turunun ardından arka taraftan duman çıkmasının ardından pite geldi ve seansı erken kapattı.

İlk dakikalarda sadece McLaren pilotları pistteydi ve sonrasında pist yavaş yavaş hareketlendi.

Cuma günkü iki seansta aracından memnun olmayan yerel kahraman Carlos Sainz ilk 15 dakikalık bölümün ardından yumuşak lastikle piste çıktı ve 1:20.484 yaparak liderliği Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'tan aldı.

Fakat liderliği pek uzun sürmedi çünkü takım arkadaşı Charles Leclerc 1:20.278 yaptı.

Sainz son 25 dakikaya girilirken en iyi dereceyi 1:20.129'a çekerken, Leclerc saniyeler sonra yanıt verdi 1:19.772 ile tekrar liderliğe oturdu.

Son bölümde Mercedes ve Red Bull pilotları yeni set yumuşak lastiklere geçerek deneme yaptılar. Max Verstappen en hızlı turunda Leclerc'e yaklaşsa da Monakolu sürücüyü geçemedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Charly López

Sonuç olarak seansı 1:19.772'lik zaman turuyla Leclerc ilk sırada tamamladı ve sıralama turları öncesinde tüm antrenmanları zirvede tamamlamış oldu.

Verstappen, üç takımın birbirine çok yakın göründüğü seansta orta sektördeki hatasının ardından 0.072 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes, cuma günkü performansını cumartesi sabahına da taşıdı ve her iki pilot birden ön bölüme çok yakındı.

George Russell en hızlı turunda lider Leclerc'in sadece 0.148 saniye gerisinde üçüncü olurken, ilk denemesinde DRS sorunu yaşayan ve sonrasında iyi turlar çıkaran Lewis Hamilton 0.230 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi, aracından yine çok memnun görünmeyen ve Leclerc'ten 0.357 saniye yavaş kalan Carlos Sainz tamamladı.

Sergio Perez, son sektörde yaptığı hatanın ardından 0.488 saniye geride altıncı oldu ve böylelikle ilk altı sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

McLaren pilotları uzun süre orta hamurlarla sürüş yaptılar ve seansın sonunda tek bir yumuşak denemesi gerçekleştirdiler.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lando Norris o turun son sektöründe yaptığı hatanın ardından 0.631 saniye geride yedinci olurken, Daniel Ricciardo 0.5 saniye gerisinde 11. olabildi.

Haas'ta Kevin Magnussen iyi bir tur çıkarmasının ardından 0.874 saniye geride sekizinci olurken, yeni aero paketi anlamaya devam eden Alfa Romeo'da Valtteri Bottas 1 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı. Böylelikle ilk 10'da yedi farklı takımdan isim yer aldı.

Aston Martin pilotları, yeni güncellemeye rağmen ilk ona giremediler ve Sebastian Vettel, yakın orta grupta 12. en iyi zamanı yaptı. Yine de 9. sırayla arasındaki fark sadece 0.1 saniyeydi. Lance Stroll ise 1.7 saniye geride 16. olabildi.

Fernando Alonso, özellikle orta sektörde büyük vakit kaybeden Alpine'iyle 13. olurken, onu Zhou Guanyu ve Yuki Tsunoda takip etti.

Williams'ta Alex Albon, takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin 0.8 saniye önünde 16. olurken, son iki sırada seansı erken kapatan Schumacher ve Gasly yer aldı.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'19.772  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 12 1'19.844 0.072
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 16 1'19.920 0.148
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'20.002 0.230
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 23 1'20.129 0.357
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 19 1'20.260 0.488
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'20.403 0.631
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'20.646 0.874
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'20.781 1.009
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'20.882 1.110
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'20.910 1.138
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'20.944 1.172
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 1'20.981 1.209
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 19 1'21.201 1.429
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 22 1'21.449 1.677
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'21.520 1.748
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 18 1'21.572 1.800
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 18 1'22.419 2.647
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 4 1'25.467 5.695
20 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1    
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Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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