2022 İspanya GP 3. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.072 saniye önünde en hızlısı!

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Cuma günü Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un birbirlerine çok yakın görünmesinin ardından cumartesi günkü antrenmanda tablonun nasıl olacağı merak konusuydu.

Şartlar cuma günü ile benzer şekilde çok sıcaktı ve bundan ötürü lastik aşınmasının yüksek olduğu bir seanstı.

Seansın öne çıkan olayı, Haas pilotu Mick Schumacher'in sağ arka freninin alev alması ve bundan ötürü de pite dönmek zorunda kalmasıydı. Pite döndüğünde takım, alevi söndürmek için yoğun çaba harcadı ve bunu başarsalar da, Mick seansa devam edemedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de ilk turunun ardından arka taraftan duman çıkmasının ardından pite geldi ve seansı erken kapattı.

İlk dakikalarda sadece McLaren pilotları pistteydi ve sonrasında pist yavaş yavaş hareketlendi.

Cuma günkü iki seansta aracından memnun olmayan yerel kahraman Carlos Sainz ilk 15 dakikalık bölümün ardından yumuşak lastikle piste çıktı ve 1:20.484 yaparak liderliği Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'tan aldı.

Fakat liderliği pek uzun sürmedi çünkü takım arkadaşı Charles Leclerc 1:20.278 yaptı.

Sainz son 25 dakikaya girilirken en iyi dereceyi 1:20.129'a çekerken, Leclerc saniyeler sonra yanıt verdi 1:19.772 ile tekrar liderliğe oturdu.

Son bölümde Mercedes ve Red Bull pilotları yeni set yumuşak lastiklere geçerek deneme yaptılar. Max Verstappen en hızlı turunda Leclerc'e yaklaşsa da Monakolu sürücüyü geçemedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Charly López

Sonuç olarak seansı 1:19.772'lik zaman turuyla Leclerc ilk sırada tamamladı ve sıralama turları öncesinde tüm antrenmanları zirvede tamamlamış oldu.

Verstappen, üç takımın birbirine çok yakın göründüğü seansta orta sektördeki hatasının ardından 0.072 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes, cuma günkü performansını cumartesi sabahına da taşıdı ve her iki pilot birden ön bölüme çok yakındı.

George Russell en hızlı turunda lider Leclerc'in sadece 0.148 saniye gerisinde üçüncü olurken, ilk denemesinde DRS sorunu yaşayan ve sonrasında iyi turlar çıkaran Lewis Hamilton 0.230 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi, aracından yine çok memnun görünmeyen ve Leclerc'ten 0.357 saniye yavaş kalan Carlos Sainz tamamladı.

Sergio Perez, son sektörde yaptığı hatanın ardından 0.488 saniye geride altıncı oldu ve böylelikle ilk altı sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

McLaren pilotları uzun süre orta hamurlarla sürüş yaptılar ve seansın sonunda tek bir yumuşak denemesi gerçekleştirdiler.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Lando Norris o turun son sektöründe yaptığı hatanın ardından 0.631 saniye geride yedinci olurken, Daniel Ricciardo 0.5 saniye gerisinde 11. olabildi.

Haas'ta Kevin Magnussen iyi bir tur çıkarmasının ardından 0.874 saniye geride sekizinci olurken, yeni aero paketi anlamaya devam eden Alfa Romeo'da Valtteri Bottas 1 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı. Böylelikle ilk 10'da yedi farklı takımdan isim yer aldı.

Aston Martin pilotları, yeni güncellemeye rağmen ilk ona giremediler ve Sebastian Vettel, yakın orta grupta 12. en iyi zamanı yaptı. Yine de 9. sırayla arasındaki fark sadece 0.1 saniyeydi. Lance Stroll ise 1.7 saniye geride 16. olabildi.

Fernando Alonso, özellikle orta sektörde büyük vakit kaybeden Alpine'iyle 13. olurken, onu Zhou Guanyu ve Yuki Tsunoda takip etti.

Williams'ta Alex Albon, takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin 0.8 saniye önünde 16. olurken, son iki sırada seansı erken kapatan Schumacher ve Gasly yer aldı.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images