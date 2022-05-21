Mercedes: "Mevcut konsept üzerinde gelişim yapmak için çok erken"

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George Russell, Barselona'da ikinci antrenman seansında Lewis Hamilton'ın önünde ikinci oldu ve ikili, seansı lider Charles Leclerc'in 0.117 ve 0.204 saniye gerisinde tamamladı.

Russell, Miami'deki ikinci antrenmanda zirvedeydi ancak sıralama ve yarışta tempo kaybetti çünkü ayar değişiklikleri aracın yine dalgalanma ile mücadele etmesine yol açtı.

Mercedes, W13'ün hava akışı ve yere basma kuvvetinde kalıcı iyileştirmeler sağlamak için, ön kanat kenar plakasında, taban kenarlarında ve gövdede güncellemeler yaptı.

Zaman tablosunun yanı sıra Russell ve Hamilton, ikinci antrenmanlarda C2 lastikle yaptığı yarış simülasyonunda da güçlü performans gösterdi ve trafikte olmalarına rağmen ortalama hızları şampiyona lideri Leclerc'den daha iyiydi.

Mercedes teknik direktörü Elliot, Miami'nin ardından temkinli olmayı seçti.

Elliot, "İyi bir adım attığımızı hissediyoruz."

"Araç çok daha sabit görünüyor. Umduğumuz gibi davrandı."

"Dalgalanma etkisini ve bunu en iyi nasıl çözebileceğimizi anlamak için çok fazla çalıştık. Aracı sabitleştiren parçalar getirdik."

"Buraya getirdiğimiz paket ile aracı ideal olarak olmasını istediğimiz yere çok daha yakın bir yerde çalıştırabildik."

"Buradan çok fazla yere basma kuvveti elde ediyoruz. Sürücüler artık mutlu görünüyorlar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn sezon öncesi testinde aracın lansman versiyonundan çok daha güncellenmiş bir görünümüyle piste çıktı ve o zamandan beri minimalist sidepod tasarımı ile yarışıyor.

Dalgalanma problemleri göz önünde bulundurulduğunda, Mercedes'in Barselona testindeki araç konfigürasyonuna dönebileceği öne sürüldü.

Elliot, bu hafta sonu elde edilmesi beklenen kazançlara rağmen mevcut araç konseptinden vazgeçme ihtimalini reddetmedi.

Autosport tarafından, bu kazancın Mercedes'in tek bir tasarımda karar kılması için yeterli olup olmayacağı sorulan Elliot, şunları söyledi: "Söylemek için hâlâ çok erken."

"Aracı bu hafta sonu için çok değiştirdik bu yüzden en iyisini nasıl çıkaracağımızı anlamamız gerekiyor."

"Daha ne kadar iyi bir tur zamanı yapabileceğini bulmamız ve daha sonra, bunun genel olarak gelişim yapmak için daha iyi bir yön olup olmadığını anlamak adına değerlendirme yapmamız gerekiyor."

"Bütçe sınırlaması oldukça kısıtlayıcı, bu yüzden yılın kalanında ve aynı zamanda gelecek yıl ne yapacağımız konusunda iyi bir karar vermek gerekiyor."

Mercedes, takımlar şampiyonasında şu anki üçüncü sırasını korursa, Haziran sonunda Aerodinamik Test Kısıtlamaları yeniden belirlendiğinde Red Bull ve Ferrari'den daha fazla rüzgar tüneli ve CFD zamanına sahip olacak.