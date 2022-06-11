Ocon: "Umarım tempomuzu koruyabiliriz"

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Alpine pilotları, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında ilk ona girmeyi başarırken, Fernando Alonso düzenli olarak ilk beşte yer aldı.

Esteban Ocon, özellikle Alonso'nun hızlı göründüğü günün ardından iyi bir seviyede olduklarını doğruladı fakat bunu korumak için atmaları gereken birkaç adım olduğunu söyledi.

Ocon, "Bizim için genel anlamda iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim."

"Bakü gibi bir cadde pistinde antrenman sürenizi mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeniz ve bolca tur çıkarmanız gerekiyor."

"Çünkü Monako'da olduğu gibi Bakü'de de araca olan güveniniz çok önemli. Ne kadar çok tur atarsanız o kadar iyi oluyor."

"Ayrıca burada pek çok frenleme bölgesi var. Tur süresi büyük oranda buna bağlı olduğu için de her birinde doğru şekilde hareket etmeniz gerekiyor."

"Bugün aracımız oldukça rekabetçi görünüyordu. Bunu görmek güzel. Umarım bunu koruyabiliriz." edi.

Ocon, sıralama turlarında nerede olacakları konusunda net bir şey söylemekten kaçındı fakat şunları dile getirdi: "Bugün görüldüğü üzere aracımız oldukça rekabetçi, ki bu her zaman için iyi bir haberdir. Fakat yarın önemli olduğu anda her şeyi bir araya getirmeye ihtiyacımız var."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images