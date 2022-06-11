Marko: "Max'in aracındaki DRS sorunlarını çözdük"

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Bakü'deki ilk antrenman seansında Max Verstappen'in DRS sisteminde sorun ortaya çıkmış ve sistem aktif olduğunda arka kanat üst plakası, düzlüklerde sabit durması gerekirken belirgin şekilde titremişti.

Hal böyle olunca Red Bull'un rakipleri, Verstappen'in arka kanadından memnun değildi ve bunun aerodinamik anlamda performansı etkileyebileceğini düşünüyorlardı.

Temel endişe parçanın yeterli sertliğe sahip olmamasıydı ve kurallar göre buna izin verilmiyor.

Red Bull bunun herhangi bir avantaj getirmediğini, sadece kanadın olması gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyordu.

Sonuç olarak ikinci seans öncesinde araçta yoğun bir çalışma yapıldı ve Helmut Marko'ya göre sorun ortadan kaldırıldı.

Marko, "Bu arka kanat, Barselona'da kullanılan arka kanattan farklı."

"Perez ve Verstappen aynı kantları kullanıyor fakat sorunlar her zaman bir şekilde Max'i buluyor. Bu tuhaf bir durum fakat sorunu çözdük ve artık her şey düzelmiş durumda."

"Bu hafta sonu her iki sürücü de yeni güç ünitesine geçti ve onlarla en uygun ayarları bulmak biraz vakit alıyor. Fakat ikinci seansta her şey yolunda gitti." dedi.

Güncellemeler hakkında da konuşan Marko, "Tabandaki güncelleme iyi çalıştı. Düzlüklerde en hızlısıyız ve bu, yarış için iyi bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images