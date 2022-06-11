Hamilton: "Tüm pilotları daha açık sözlü olmaya davet ediyorum"

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Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, bulunduğu konumu "inançlarını dayatmak" için kullanmanın "hiçbir yolu olmadığını" düşünüyor.

GrandPrix247'e verdiği bir röportajda Ben Sulayem, Hamilton, Vettel ve Lando Norris'in sportif olmayan konularda daha fazla farkındalık yaratmak için yüksek profillerini kullanmalarını sorguladı.

Ben Sulayem, "Niki Lauda ve Alain Prost sadece piste çıkmayı önemsiyorlardı."

"Bugün ise [Sebastian] Vettel gökkuşağı bisikleti kullanıyor, Lewis [Hamilton] insan hakları konusunda tutkulu ve [Lando] Norris ruh sağlığı konusuna odaklanmış durumda."

"Düşünmek herkesin hakkı. Ancak bana göre bu, inancımızı sporun üstüne koyup koymamaya karar vermekle ilgili bir durum."

“Ben Arap kültüründen geliyorum ve Müslümanım. İnançlarımı başka insanlara empoze ediyor muyum? Asla mümkün değil!" dedi.

Röportaj farklı şekillerde yorumlanırken, Ben Sulayem Twitter üzerinden bir açıklama daha yaptı.

Çarşamba günü şunları yazdı: "Bir sürücü olarak, sporun her zaman toplumlar için ilerlemenin bir katalizörü olduğuna inanıyorum."

"İşte bu yüzden sürdürülebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek benim görevimin temel önceliğidir."

"Aynı şekilde, daha iyi bir gelecek için tüm sürücülerin ve şampiyonların adanmışlığına değer veriyorum."

Mohammed ben Sulayem, FIA president Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yorumların en açık muhattabı ise hiç şüphesiz ki Lewis Hamilton. FIA başkanının görüşleri ne olursa olsun aktivistliği bırakmayacağını söyleyen Hamilton, tüm F1 pilotlarının da "açık sözlü" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hamilton, "Bu, yaptığımız şeyi yapmamıza engel değil."

“Spor sürekli gelişiyor. Her zamankinden daha büyük bir kitleye sahibiz, dolayısıyla burası sesimizi yükseltebilmemiz için önemli bir platform olmaya devam ediyor.

"Padoktaki, sektörün ve şirketlerin içindeki herkes daha fazlasını yapabilir ve yeni tartışmaların kıvılcımlarını yakabilir."

"Bu konulardaki tempomuz halen çok yavaş, daha fazla kişiye ihtiyacımız var.

"Tüm pilotları, önemsedikleri şeyler hakkında daha açık sözlü olmaya teşvik ediyorum. Ayrıca Seb'in yaptıklarını görmekten ve onun bir müttefiki olmaktan gurur duyuyorum."

Hamilton'ın hemen ardından Vettel söz aldı.

Hamilton'ın çeşitlilik konusundaki çabalarını öven ve İngiliz pilotun Brad Pitt liderliğindeki bir F1 film projesinde yapımcılığı üstlenmesini kutlayan Vettel, "Lewis'in gündeme getirmeye devam ettiği konuların, Lando'nun bahsettiklerinin ve kendimin vurguladıklarının ele alınması gereken çok önemli konular olduğuna inanıyorum."

"Bu konular bizden, hatta bir sporun olabileceğinden daha büyükler."

"Bunlardan bahsetmek, bunları ifade etmek ve insanları hala geliştirebileceğimiz pek çok şey olduğuna dair bilinçlendirmek için farkındalık yaratmak önemli." dedi.