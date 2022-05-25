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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ocon: "İki araçla birden puan almak Alpine için harika"

Alpine pilotu Esteban Ocon, iki araçla birden puan aldıkları İspanya Grand Prix'sinin ardından mutlu olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon: "İki araçla birden puan almak Alpine için harika"
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Esteban Ocon, bu yıl şimdiye kadar tutarlı şekilde puan almayı başaran isimlerden birisi konumunda yer alıyor.

İlk beş yarışın dördünden puanla ayrılan Fransız pilot, son yarış İspanya'ya 12. sıradan başladı ve güçlü bir yarış geçirip, fırsatları değerlendirerek yedinci oldu.

Hanesine altı puan daha yazdıran Ocon, böylelikle bu yılki güçlü formunu sürdürdü. Alpine, Fernando Alonso'nun da dokuzuncu olmasıyla hafta sonunu çifte puanla kapatmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Bugün iki araçla birden puan kazanmayı başardık ve takım için oldukça mutluyum. "

"Bu, muhtemelen sıralama turlarından sonra bekleyebileceğimiz en iyi sonuçtu. Dolayısıyla takım, elde ettiği sonuçtan gurur duyabilir."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Harika bir ilk bölüm geçirdim ve birkaç geçiş yaptım. Daha fazlasını yapabileceğimi sanmıyorum. Fernando'nun son sıradan başlayarak puan alması da harika. Bunu Barselona'da yapmış olması başarısını daha da keyifli kılıyor."

"Zor cumartesi gününün ardından aracımızın iyi bir hıza sahip olduğunu kanıtladık. Bence mükemmel bir sonuç aldık. Bugün rahat uyuyacağım."

Alpine CEO'su Laurent Rossi de takımın hafta sonu boyunca gösterdiği çabayı övdü.

"Yarıştan önce beklentilerimiz çok da umut verici değildi ancak iki araçla birden puan kazanmayı başardık. Fernando sonucu, Esteban 12. başladı fakat sekiz puan topladık. Takım bu sonuçtan memnun."

"İyi puanlar almayı başarsak da hafta sonu boyunca tutarlı performans göstermek ve başlangıçta daha yukarılarda olmak için sıkı şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım."

"Bugün zorlu bir pistte ve zorlu şartlarda iyi performans gösterebileceğimizi kanıtladık. Şimdi düzenli olarak puanlar için savaşabilmek adına bunu yapmayı sürdürmeliyiz "

"Koşullar göz önüne alındığında takım iyi bir performans sergiledi ve artık cumartesi günkü performansın, yarış sonucunu belirlediğini bildiğimiz Monako'ya hazırlanıyoruz."

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