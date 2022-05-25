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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Monako'da pazar günü yağmur ihtimali var

FIA tarafından paylaşılan son hava tahminlerine göre, Monako'da özellikle pazar günü yağmur bekleniyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monako'da pazar günü yağmur ihtimali var
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Monako geçmişte yağmur altında geçen keyifli yarışlara ev sahipliği yapmıştı fakat son yıllarda hafta sonu genellikle kuru zeminde geçti. Bu yıl ise yüksek ihtimalle yağmur kendisini gösterecek.

FIA tarafından paylaşılan hava tahminlerine göre cuma günü hava 27, cumartesi 26 ve pazar 22 derece olacak. Bu açıdan havanın pazar günü değişmesi, takımların işlerini zorlaştıracak.

Cuma günü için %18'lik bir yağmur tahmini yapılmış durumda. Cumartesi günü bu oran %40'lara çıkıyor ancak yağmur ihtimali gün sonunda yani akşam 19:00 civarında artacak. Bir bakıma akşam saatlerinde yağış bekleniyor.

Pazar günü ise tüm gün boyunca yağmur ihtimali var fakat yağmurun sabah saatlerinde etkili olması ve gün ilerledikçe etkisini azaltması bekleniyor.

Bu açıdan yarışın başlangıcı için %40'lık bir tahmin yapılıyor. Rüzgar, ilk iki günde 10 ila 12 km/s hızında eserken, pazar günü 18 km/s hıza çıkacak.

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