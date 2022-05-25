Tsunoda: "Barselona'da puan almayı başarmak harika"

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Yuki Tsunoda, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başaramadı ancak yarışta güçlü bir sürüşle 10. oldu.

Japon pilot yarışın ardından şöyle dedi: "Gerçekten inanılmaz zor bir yarıştı. Hava çok sıcaktı ve araç içerisinde yanıyorduk. Ayrıca o son puanları almak için sürekli mücadele ediyorduk, abu açıdan baskı sürekli vardı."

"Ortaya koyduğum performanstan ve yarışı bitirdiğim yerden memnunum çünkü tüm hafta sonu araçta rahat değildim. Bu açıdan puan mücadelesi vermek ileriye doğru atılmış iyi bir adım oldu."

"Yine de orta grubun yukarısında olabilmek için yapacak çok işimiz var."

AlphaTauri patronu Franz Tost, yarışın ardından verdiği demeçte gelişmeleri gerektiğini söyledi.

"Kendi açımızdan hafta sonu oldukça zordu ve epey zorlandık. Özellikle lastiklerin aşırı ısınması nedeniyle aracın arka tarafını yönetmek zordu. Bu nedeniyle cumartesi günü sıralama turlarında iyi performans gösteremedik."

"Hal böyle olunca da 13. ve 14. sıralardan başladık. Neyse ki iki sürücü de iyi başladı ve ikisi de ikişer sıra kazandı. Başlangıçta yumuşak lastikle iyi bir tempo yakaladık ancak birkaç tur sonra üç pit stopa geçmeye karar verdik ve Yuki'yi orta hamura geçirdik."

"Bu lastikleri ısıtmakla biraz uğraştı ve bu da Alonso'ya birkaç saniye kaybettiği anlamına geliyordu. Sonra yarışın sonunda yumuşak lastiklere geri döndük ve iyi bir puan aldık. Bence zor sırlama turlarından sonra hafta sonundan çıkarabileceğimiz en maksimum şey buydu."

"Pierre ise araç ile boğuşuyordu ve arka taraf dengesiz olduğu için puan savaşı veremedi. İlk turda ön kanadı da hasar gördü ve bu da aracın performansını olumsuz etkiledi."

"Aracı eski performans seviyesine getirmek ve sıcak şartlarda neden zorlandığımızı anlamak için analiz yapmamız lazım çünkü sıcak şartlarda yapılan yarışlar olacak. Örneğin Budapeşte bunlardan biri."

"Şimdi normalde iyi performans gösterdiğimiz Monako'ya gidiyoruz. Umarım bu yıl da yine böyle olur."